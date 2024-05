MEDIAKUTSU ke 22.5. KLO 19: ”Luovuus on suuri lahja elämässä – myös yrittäjänä” – Hopiaseppien Jussi Seppälä haluaa jakaa toivoa laulamalla

Mediakutsu konserttiin ke 22.5. klo 19-20: Toivon Laulut; Hyvän Toivon Kappeli, Jätkäsaari

Ylen uutiskasvona aikanaan tunnetuksi tullut Jussi Seppälä on jo pitkään tehnyt median kanssa yhteistyötä aidan toisella puolella, viestintäyrittäjänä. Vähemmän tunnettu puoli Seppälästä on musiikki ja laulu: hänen itse säveltämänsä ja esittämänsä laulut kumpuavat Seppälän omasta elämästä ja kokemuksista: mukana on niin dramaattisia, hauskoja kuin serenadityyppisiäkin lauluja. Seppälän haave on, että konsertti aloittaisi laajemman hyvän tekemisen.

”Tämä konsertti on minulle valtavan tärkeä. Toivon Laulut tähtää nimensä mukaisesti toivon levittämiseen, jotta ihmiset jaksaisivat uskoa hyvään ja että parempi tulevaisuus koittaa. Tiedän omasta kokemuksestani, miten elämän voi pelastaa yksikin toivon pilkahdus. Toivon löytymiseen ei ole tieteellistä kaavaa, vaan parasta on oma kokemus siitä, että joku haluaa vilpittömästi auttaa. Toivo auttaa myönteiseen elämään ja myönteisyys tukee toivoa. Myönteisyys on ollut myös meille yrityksessämme ohjenuorana. Konsertti on toivottavasti ensimmäinen monista”, kuvailee Seppälä.

Laulujen värikkäät ja koskettavat taustat paljastuvat konsertissa, kun pastori Hannu Varkki haastattelee Seppälää laulujen väleissä. Lauluja on syntynyt eri tunnetiloista, esimerkiksi salamaniskun innoittamana. Kesken kokouksen syntyi Seppälälle erityisen rakas laulu, joka muuttui vielä onnellisten tähtien alla häälaulusta joululauluksi. Luovuus on vahvasti mukana.

”Niin kuin kaikessa elämässä, asiakastyö ja yrittäminen mukaan lukien, kaikkein tärkeintä ovat rehellisyys ja tahto saada hyviä asioita aikaan. Luovuus on kuitenkin myös elintärkeä elementti. Luovuus on suuri lahja elämässä, myös yrittäjänä. Sen avulla olemme kehittäneet toimistomme asiakkaille lukuisia onnistuneita ratkaisuja, joita kukaan muu ei ole tullut ajatelleeksi. Luovuuden ansiosta ovat syntyneet myös useimmat konsertissa esitettävät laulut”, Seppälä kertoo.

Toivo, suru ja ilo

Konsertti sopii kaikille musiikin ystäville, mutta toivon teema tuo oman vahvan latauksensa.

”Me kaikki tarvitsemme toivoa, uskoa siihen, että asiat voivat mennä ja menevät hyvin. Kun me aikuiset osaamme elää siten, että välitämme sekä itsellemme että lapsille ja nuorille toivoa ja turvallisuutta, niin me kaikki ja koko yhteiskunta voimme paljon paremmin. Tämän osalta haluan vilpittömästi kiittää Erkki Poikosen Säätiötä tuesta – tiedän itse, miten tärkeää olisi tarjota lapsille turvallisuuden kokemus perustaksi elämälle. Turvattomuuden kokemus on valitettavasti hyvin yleinen portti monenlaisiin tunne-elämän ongelmiin ja päihderiippuvuuksiin”, painottaa Seppälä.

Pastori Varkin lisäksi konsertissa on keskiviikkona avainroolissa pianisti ja säveltäjä Johanes Timothy. Sibelius-Akatemiasta valmistunut Timothy paitsi säestää Seppälän lauluesitykset, myös esittää soolona kaksi viimeistä osaa Leopold Godowskyn pianosarjasta Java Suit. Toivon teeman mukaisesti pianoteoksissakin noustaan surusta ja ahdistuksesta iloon ja valoon.

”Kiitän jo sydämellisesti pastori Varkkia ja koko Tuomiokirkkoseurakuntaa, jonka ansiosta konsertti Hyvän Toivon Kappelissa on mahdollinen. Olen kiitollinen monille ystäville tuesta ja erityisesti Samuli Laiholle työstä kahden tärkeän lauluni kanssa. Eikä tästä – tästäkään – olisi tullut mitään ilman rakasta vaimoani Henna Hopiaa”, Seppälä kiittää.

Lisätiedot:

Jussi Seppälä, toimitusjohtaja, Hopiasepät Oy, 050 529 4562, jussi.seppala@hopiasepat.fi

#ToivonLaulut

Jussi Seppälä on laulanut koko ikänsä sekä solistina että kuorossa. Kouluvuosina Seppälä lauloi 10 vuotta Cantores Minoreksessa ja sitten pitkään Ylioppilaskunnan Laulajissa. Kuorolaulu jäi vuosituhannen vaihteessa, kun jo pitkään Ylellä TV-uutisten ulkomaantoimittajana ahkeroinut Seppälä lähti kuudeksi vuodeksi Ylen EU-kirjeenvaihtajaksi Brysseliin. Ylen jälkeen ulkoministeriöön siirtynyt ja nykyään omaa strategista viestintätoimistoa johtava Seppälä on laulanut solistina lapsesta alkaen, näkyvimmin vuosikaudet tanssiorkesteri Sinisen Huvimajan solistina ja nykyään etenkin omia laulujaan erilaisissa tilaisuuksissa esittäen.

Johanes Timothy on Indonesian Jakartasta kotoisin oleva pianisti ja säveltäjä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa pedagogi Matti Raekallion ohjauksessa. Timothy aloitti musiikkiopintonsa jo hyvin nuorena opiskellen urkujen ja pianon soittoa voittaen useita pianokilpailuja, mm. Indonesiassa ensimmäisen palkinnon kansallisella tasolla. Timothy on opiskellut myös Skotlannin kuninkaallisessa konservatoriossa, minä aikana hänelle myönnettiin mm. Lamond-palkinnon kunniamaininta. Timothyn omia sävellyksiä on esitetty mm. Skotlannin kuninkaallisessa konservatoriossa ja Kalifornian taideinstituutissa.