Nokian järjestelmäpiirijohtaja Veijo Kontas sai kunniatohtorin arvonimen Oulun yliopistosta

Kontaksella on poikkeuksellisen laaja ymmärrys, osaaminen ja kokemus mikropiireistä ja hän on toiminut jo pitkään Nokian järjestelmäpiirien tuotekehityksen johtajana. Kontaksen suunnittelemia mikropiirejä on kolmessa miljardissa puhelimessa ja hänen osaamisensa on sitä lajia, että hänen on uutisoitu jopa pelastaneen Nokian verkkopuolen liiketoiminnan. Hänen siteensä Oulun yliopistoon ja alueelle ovat vahvat: alkujaan lapualainen Kontas opiskeli ja valmistui Oulun yliopistosta ja on viettänyt Oulun seudulla “muutaman vuoden etelän reissua” lukuun ottamatta 40 vuotta. Kontaksen osaaminen on maailmanluokkaa ja hänellä on myös hyvin intohimoinen suhde tutkimukseen ja koulutukseen. Kontaksen aloitteesta Oulun yliopistolla on kaksi SoC-lahjoitusprofessuuria (System-on-Chip, järjestelmäpiiri), joista toinen rahoitetaan suureksi osaksi hänen budjetistaan Nokiassa.

Langattoman tietoliikenteen keskuksen (CWC) professori Markku Juntti kuvailee Kontaksen asiantuntijuutta ja ansioita Nokian ekosysteemissä kiistattomiksi.

“Kun mietimme kunniatohtoriehdokkaita, oli ilmiselvää, että jos joku on ansainnut tämän niin Veijo. Hän on vienyt Nokian teknologiaa ja tuotteita eteenpäin ja Oulun seudulla hän ja hänen ryhmänsä on rekrytoinut meiltä valmistuneita diplomi-insinöörejä ja tohtoreita jo ennen näitä lahjoitusprofessuuriasioita. Konkreettinen seuraus hänen pitkästä urastaan ja osaamisestaan tälle alueelle on se, että Nokialla on Oulussa merkittävä tutkimus- ja kehityskeskus. Hänellä on tekevän ja aikaansaavan miehen maine, eikä syyttä”, Juntti listaa.

CWC:n radiotekniikan professori Aarno Pärssinen on ollut Kontaksen kanssa samaan aikaan töissä Nokiassa, vaikkakaan suoria työkavereita he eivät olleetkaan. Kontas on alalla hyvin tunnettu ja pidetty hahmo, ja Pärssinen jakaa tämän näkemyksen.

“Veijo oli matkapuhelinaikoina aina vastuullisimmassa tehtävässä Nokiassa. Kun Nokian matkapuhelimet ja viestiverkot nostivat yrityksen maailman huipulle, hän oli keskeinen tekijä siinä, miten se kaikki osaaminen rakennettiin Suomeen. Erityisesti Oulussa, mutta yhtä lailla kansallisesti ja kansainvälisesti. Veijo ei kuitenkaan ole pelkästään niin sanottu firman mies, vaan hän on laajasti tutkimuksen ja osaamisen edistäjä ja puolestapuhuja”, Pärssinen sanoo.

Pärssisen mukaan Kontas on ymmärtänyt hyvin varhaisessa vaiheessa, että nykyhetkeen ei voi pysähtyä ja teknologiaa täytyy hallita laajasti.

“Nokia katsoi aina, missä kehityksen kärki on puhelimissa ja nyt tilanne on sama tukiasemien kohdalla. Yhteys yliopistoihin on ollut Veijolle tärkeä ja hän on aina tuonut yliopistoihin viestiä teollisuuden tarpeista. Suomessa on monta merkittävää alueellista keskittymää, jotka kaikki tekevät hyvää työtä ja sen pitää jatkua, jotta yrityksillä on mahdollisuuksia rakentaa maailman parhaita tuotteita”, Pärssinen sanoo.

6G lanseerataan vielä tällä vuosikymmenellä

Veijo Kontaksella on aina ollut katse horisontissa ja halu pysyä teknologisen kehityksen kärjessä. Hän itse luonnehtii sitä humoristisesti, mutta kääntää pian asian vakavaksi strategiseksi puheenvuoroksi.

“Teknologinen kehitys on vähän niin kuin vanheneminen, se tapahtuu vääjäämättä”, Kontas naurahtaa. “Nykyisin isoja trendejä ovat digitalisaatio ja tekoäly, mitkä ovat kaksi suurinta yhteiskuntaa muuttavia asiaa. Tämä on näkynyt tutkimuksessa ja opiskeijoiden intresseissä, mutta on tärkeää myös satsata perinteisiin alueisiin kuten tietoliikenteeseen ja mikropiirisuunnitteluun, jotta meillä olisi osaajia jatkossakin. Suuret trendit kaikki pohjautuvat tietoliikenteen kehittymiselle, minkä takia myös Oulun 6G-lippulaiva on tärkeässä roolissa”, Kontas pohtii.

“Maailman suurissa kaupungeissa 4G:n rajat tulevat vastaan nyt. 5G kantaa ehkä vuosiin 2027-2028 ja sitten tarvitaan lisää kapasiteettia, mikä ajaa 6G:tä eteenpäin. Teknologiset haasteet ovat merkittäviä, eivätkä tämänhetkiset ratkaisut riitä. Nokiassa satsataan 6G:n kehitykseen nyt jo ihan täysillä ja olemme markkinoilla tämän vuosikymmenen lopulla. Teollisuudessa katsotaan, että 6G:n kaupallinen lanseeraus tapahtuu vuoden 2029 puolivälissä”, Kontas sanoo.

Oulun merkitys tietoliikenneteknologian kehitykselle jatkuu vahvana. Kontaksen mukaan Oulu on Nokian tärkein tuotekehityskeskus mobiiliverkoissa ja se näkyy konkreettisesti yliopiston läheisyyteen kohoavan kampuksen muodossa. Kontakselle itselleen Oulu on ollut merkittävä paikka neljän vuosikymmenen ajan paitsi ammatillisesti, myös henkilökohtaisesti, ja siksi kunniantohtorius tuntuu erityisen hyvältä Oulun yliopiston myöntämänä.

“Olen todella otettu tästä kunniasta. Tärkeintä paikassa ovat ihmiset. Oulussa tekemisen meininki on ollut aina korkealla tasolla. Siellä ollaan kovia tekemään töitä, mutta myös leppoisia ja avoimia vaikka kaikki eivät aina puhukaan niin paljon. Luottamus on aina ollut luja, kun pohjoisessa jotain luvataan niin se kyllä tapahtuu myös.”