Seksivälineitä ja suklaata – noin 24 prosentissa tilauksista mukana makeita herkkuja

Kuluttajat ovat löytäneet seksivälineiden tilaamisen nopeilla kotiinkuljetuksilla, ja vuonna 2023 seksivälineet nousivat Foodoran toiseksi suosituimmaksi SHOP-tuotteeksi. Kevät on tunnetusti romantiikan kulta-aikaa, minkä vuoksi Foodora halusi selvittää, yhdistetäänkö seksivälineiden tilaukset esimerkiksi kukkien kanssa samaan pakettiin.

Datasta paljastui kuitenkin yllättävä piirre: monet seksivälinetilaukset eivät sisällä romanttisessa mielessä kukkia, vaan sen sijaan ne sisältävät suklaamakeisia. Suklaa näyttää olevan tässä yhteydessä suosittu valinta, sillä sitä löytyy keskimäärin noin 24 prosentissa seksivälinetilauksista.

– Tämä oli mielenkiintoinen pieni yksityiskohta. On selvää, että erilaisten päivittäistavaroiden ja kotitaloustuotteiden tilaamisen lisääntymisen myötä myös muiden erikoistuotteiden tilaaminen on kasvanut, kuten seksivälineiden. Kuluttajat ovat ymmärtäneet, että nopeilla kotiinkuljetuksilla on mahdollista tilata monipuolisesti erilaisia tuotteita, ei pelkästään ravintolaruokaa ja elintarvikkeita, kertoo Anni Ahnger, Foodora Marketin johtaja.

Foodora Markettien valikoimasta löytyy elintarvikkeiden lisäksi myös kosmetiikka ja hygieniatuotteita, kodinsiivoustuotteita, lastenhoitotarvikkeita sekä erilaisia tuotteita lemmikeille.

Kesäkuukausina myynti kiihtyy

Seksivälineitä tilataan erityisesti kesäkuukausina, ja heti toukokuun alusta tilauksissa näkyy selkeä piikki aina syyskuulle saakka, vaikka yksittäisistä päivistä seksivälineitä myytiin eniten joulukuussa tapaninpäivänä. Huomionarvoista on myös se, että 56 prosenttia tuotteista myydään ilta-aikaan klo 16-24 välillä.

– Seksivälineiden kysyntä juuri kesäisin on suoraan sanottuna yllättänyt meidät. Ympäri vuoden Foodora Marketeista tilataan innokkaasti erilaisia sesonkituotteita, kuten kesäkuukausina esimerkiksi jäätelöitä, juotavaa ja grillattavaa. Mutta selkeästi vaikuttaa siltä, että kesäisin ihmiset ovat kaikin puolin liikkeellä ja aktiivisia, minkä myötä kysyntää myös eroottisten tuotteiden pariin löytyy, kertoo Ahnger.

Foodora Marketteja on Suomessa tällä hetkellä seitsemän, jotka toimivat keräilymyymälöinä. Nämä myymälät sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Kuljetusalueet kantavat pitkälle, jolloin esimerkiksi Helsingin myymälästä kuljetetaan tuotteita myös Vantaan puolella.