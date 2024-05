Oulun yliopiston Super Fab Labissa kehitettiin uusi menetelmä piirilevyjen valmistusprosessiin

Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden professuuri Oulun yliopistoon 22.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttiin ja Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu yrittäjyyden, erityisesti mikroyrittäjyyden professuuri. Professuuri on ensimmäinen Suomessa mikroyrittäjyyden alalla. Tehtävään on valittu kauppatieteiden tohtori Robert van der Have, joka tulee tehtävään Aalto-yliopistosta. Hän aloittaa tehtävässään 1.6.2024.