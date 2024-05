SDP:n Suhonen ja Viitala: Avoimien työpaikkojen vähetessä tulisi panostaa uudelleen kouluttautumiseen – ja juuri siitä hallitus on leikkaamassa

- Avoimien työpaikkojen romahdus 80 000 avoimesta työpaikasta 60 000:een on taas yksi esimerkki hallituksen epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta. Olettaako hallitus, että työpaikkojen vähetessä työttömät työllistyvät paremmin, kun heiltä vain leikataan tukia? Keppi on täysin turha väline, jos tilannetta työmarkkinoilla ei edesauteta, sanoo kansanedustaja Timo Suhonen.

- Ainoa asia, mitä hallitus on työmarkkinoilla edistänyt, on rauhanrikkominen. Kevään lakkoaallot ovat viesti siitä, että luottamus osapuolten kesken on rikki. Sillä voi olla erittäin kauaskantoisia, työmarkkinoidemme tulevaisuutta heikentäviä vaikutuksia. Ja tämän eripuran aiheuttajia ovat hallitus sekä työnantajien etujärjestöt, kertaa Suhonen.

Työelämän kehittyy, mutta työntekijöitä tukevista toimista karsitaan

- Työn tarjonta on vähentynyt, minkä myötä oman alan töitä ei välttämättä ole tarjolla omalla kotiseudulla samaan tapaan kuin aikaisemmin. Varsinkin pienemmillä talousalueilla ja maakunnissa haaste on suuri. Työmatkat ovat pitkiä eivätkä osaaminen ja työpaikat alueella kohtaa. Osa-aikatyön ja nollatuntisopimusten määrä on lisääntynyt. Yhä useampi joutuu omasta tahdostaan tai tahtomattaan kouluttautumaan uudelle alalle, jotta voi antaa työpanoksensa työmarkkinoiden käyttöön, sanoo kansanedustaja Juha Viitala huolestuneena.

Työelämä kehittyy nyt kovaa vauhtia kohti uusia uria. Teollisuuden murros kohti ekologisempaa tulevaisuutta tarvitsee erilaista osaamista kuin aiemmin Tähän kokonaisuuteen tarvitaan sitä tukevaa koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa.

- Orpon hallitus vie Suomilaivaa väärään suuntaan. Se tekee uudelleen kouluttautumisesta entistä hankalampaa lakkauttamalla aikuiskoulutustuen. Hallitus leikkaa myös asumistuista ja työttömyystuen suojaosista, jotka ovat monelle osa-aikatöitä tekeville tärkeitä toimeen tulemisen varmistajia, jatkaa Viitala.

- Tulevaisuudessa harva eläköityy siltä alalta missä on työuran aloittanut. On vastuutonta heikentää tässä ajassa ihmisten mahdollisuuksia kouluttautua, varsinkin kun lakkautus vaikuttaa eniten matalapalkka-alalla työskenteleviin, päättää Viitala.