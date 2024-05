Flow Festivalin kokeellisen musiikin ohjelma The Other Sound julkistettu

Flow’n The Other Soundin lavalle nousee elokuussa monipuolinen joukko kiinnostavia musiikintekijöitä. Ohjelmaan lukeutuu säveltäjä ja tuottaja Clarissa Connelly, jonka albumin World of Work julkaisi vastikään avostettu levy-yhtiö Warp. Connellyn musiikkia ruokkii niin visionäärinen kirjallisuus, unet kuin meditatiiviset kävelyretket. Lisäksi lavalla nähdään kokeellinen muusikko, äänitaiteilija ja keksijä San Franciscosta, Evicshen. Esityksissään hän käyttää analogisia syntetisaattoreita, itse tehtyä elektroniikkaa, keksittyjä instrumentteja ja akustisia objekteja. Japanilainen vibrafonin ja marimban soittaja sekä säveltäjä Masayoshi Fujita, jonka musiikkia inspiroi sumun hiljaisuus ja syvyys, vuoristo ja sisäinen painovoima, saapuu niin ikään esiintymään Flow’hun osana The Other Soundia.

Ohjelmassa nähdään myös irlantilaisen Lankum-yhtyeen perustajajäsenen Ian Lynchin projekti One Leg One Eye, joka tutkii musiikin ja laulun uponneita ley-linjoja, ammentaen sekä black metalin, melun ja dronen raa'asta estetiikasta, Irlannin historian ja myyttien sävyttämänä. Lisäksi monipuoliset nykymusiikin esittäjät klarinetisti Heather Roche ja harmonikansoittaja Eva Zöllner, joiden esityksiä leimaa seikkailunhaluinen musiikin tekeminen, luova riskinotto ja innovatiivisuus, astuvat The Other Soundin lavalle.

Kotimaisista tekijöistä ohjelmassa nähdään kansainvälisesti tunnustettu musiikintekijä Lau Nau ja palkittu kuvittaja ja kuvataiteilija Pauliina Mäkelä ensimmäisellä yhteisesiintymisellään kymmeneen vuoteen sekä kantelisti ja multi-instrumentalisti Maija Kauhasen ja muusikko-musiikintekijä Hugh Sheehanin duo. Lisäksi lavalla kuullaan sellisti Anssi Karttusen johdolla Flow’hun valmisteltu ohjelma, joka koostuu viime vuonna edesmenneen säveltäjä Kaija Saariahon elektroakustisista teoksista NYKY Ensemblen esittämänä.

The Other Soundissa esiintyvät myös harmonikkataiteilija Harri Kuusijärvi ja mediataiteilija Arttu Nieminen Sami Klemolan mikrotonaaliselle sähköharmonikalle, live-elektroniikalle ja ääninauhoille sävelletyllä teoksella Ground sekä äänitaitelija Heikki Lindgren ja videotaiteilija Merle Karp albuminsa Untouched Realms teoksilla. Lisäksi neljän saksofonistin yhtye Saxtronauts tuo toismaalliset sävelensä Flow’hun.

Tiivistämön kunkin festivaalipäivän avaa koko festivaaliviikonlopun kattava ajankohtainen puheohjelma Flow Talks, jonka ohjelma julkistetaan myöhemmin.

The Other Sound -lavalla esiintyvät:

Clarissa Connelly, Evicshen, Masayoshi Fujita, One Leg One Eye, Zöllner-Roche Duo, Heikki Lindgren & Merle Karp, Lau Nau & Pauliina Mäkelä, Maija Kauhanen & Hugh Sheehan, NYKY Ensemble plays Kaija Saariaho, Sami Klemola: Ground ja Saxtronauts.

Flow Festivalin 20-vuotista taivalta juhlitaan Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Fred again.., Halsey, Pulp, Janelle Monáe, The Smile, PJ Harvey, RAYE, IDLES, Jessie Ware, AURORA, Vince Staples, Amaarae, Yves Tumor, Blonde Redhead, L’Impératrice, Kenya Grace, Alvvays ja Overmono. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Liput:

https://www.flowfestival.com/liput/

1 päivän lippu (PE): 149 €

1 päivän lippu (LA): 159 €

1 päivän lippu (SU): 129 €

2 päivän lippu (PE+LA, LA+SU): 219 €

2 päivän lippu (PE+SU): 199 €

3 päivän lippu: 249 €

1 päivän Gold-lippu: 229 €

3 päivän Gold-lippu: 399 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/