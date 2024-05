Museopäivät alkavat huomenna Jyväskylässä – teemana Tutkiva museo

Museopäivät on alan tärkeä vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa yli 200 museoalan ammattilaista yhteen. Tänä vuonna Museopäiviä vietetään Jyväskylässä, jolla on vahva perinne museoalan omalla tieteenalalla museologiassa. Tutkivan museon teemaan syvennytään sekä kotimaisissa että kansainvälisissä puheenvuoroissa ja keskusteluissa kahden päivän ajan.

”Museot ovat tärkeitä yhteiskunnallisia toimijoita. Museopäivien tutkimuksellinen teema korostaa museoita aidon ja luotettavan tiedon välittäjinä”, sanoo Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu.

Tutkimus on museon perustassa, ja se läpäisee kaiken museotyön. Museoiden tutkimuksellisuus kaipaa kuitenkin määrittelemistä, vahvistamista ja näkyväksi tekemistä.

”Museon vahva tutkimusperusta yhdistettynä työhön ihmisten ja yhteisöjen kanssa tekee museosta yhteiskunnallisesti merkittävän ja vaikuttavan toimijan. Tieteellinen museologinen ajattelu auttaa museoiden kehittämisessä”, sanoo Jyväskylän yliopiston museologian työelämäprofessori Leena Paaskoski.

Pääpuhujina esiintyvät tänä vuonna Pariisin Louvre-museon tutkimusosaston johtaja Anne Krebs museoiden sosioekonomista tutkimusta käsittelevällä keynote-puheenvuorolla, planeetan tilaa keynote-puheessaan luotaava Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Panu Halme ja Viron kansallismuseon tutkimusjohtaja Pille Runnel.

Museopäivät jalkautuvat myös Jyväskylän museoihin. Keskiviikkona iltaa vietetään Jyväskylän kaupungin vastaanotolla Aalto2 -museokeskuksessa.

”Museopäivien sisältö ja kollegoiden tapaaminen on varmasti inspiroivaa museotoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Keski-Suomen museolla, Jyväskylän taidemuseolla ja Suomen käsityön museolla on ilo toivottaa kaikki tervetulleiksi aktiiviseen ja monipuoliseen museokaupunkiin ja seutuun”, sanoo Suomen käsityön museon johtaja, vs. museotoimenjohtaja Taina Rantala.

Torstain huipentaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa järjestettävä Museogaala. Suomen museoliiton ja ICOM Suomen komitean järjestämän Vuoden museo 2024 -kilpailun finaaliin on valittu viisi museota. Voitosta kilpailevat Chappe, Luostarinmäen museokortteli, Suomen Metsämuseo Lusto, Saamelaismuseo ja luontokeskus SIIDA sekä Varkauden museokeskus Konsti. Lisäksi Museogaalassa jaetaan Vuoden museojulkaisu -palkinto ja Museokortin erikoispalkinto. Museopalkinnot jaetaan tänä vuonna kymmenettä kertaa.