Helsingin Pörssiklubin säätiö ryhtyy palkitsemaan taloustekijöitä – merkittävä palkinto annetaan työryhmälle

Tunnustuspalkinnon saajana on Panu Kalmin, Saara Vaahtoniemen, Anu Raijaksen, Mette Rannan, Olli-Pekka Ruuskasen ja Gökhan Buturakin muodostama kirjoittajaryhmä Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 3/2023 julkaistusta vertaisarvioidusta artikkelista ”Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa”.

Tunnustuspalkinnon suuruus on yhteensä 18.000 euroa.

Palkittavasta artikkelista ja tunnustuspalkinnon saajista on päättänyt Pörssiklubin säätiön hallitus, joka on arvioinnissaan tukeutunut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Vesa Puttosen asiantuntemukseen.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Arja Talma:

”Säätiömme tarkoituksena on edistää talouden tutkimusta, opetusta, ammattikasvatusta sekä yleistä talouselämää. Palkittava työ on kansallisesti merkittävä, ja saamme tutkittua tietoa suomalaisten talousosaamisesta niin nuorten kuin aikuisten osalta. Tarkoituksenamme on jakaa vastaava tunnustuspalkinto vuosittain myös jatkossa.”

Palkinto jaetaan kirjoittajille Helsingin Pörssiklubilla maanantaina 3.6.2024 klo 12. Kirjoittajat pitävät palkitsemistilaisuudessa esitelmän artikkelin aihepiiristä.

HELSINGIN PÖRSSIKLUBIN SÄÄTIÖN HALLITUS

Arja Talma Antti Bergholm Juha Karttunen