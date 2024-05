Tays Valkeakosken päivystyksen yöaikainen toiminta päättyy 1. kesäkuuta

Tays Valkeakosken päivystys on palvellut Etelä-Pirkanmaalla valkeakoskelaisten lisäksi Akaan, Urjalan, Vesilahden, Lempäälän, Kangasalan ja Pälkäneen asukkaita silloin, kun heidän oma sosiaali- ja terveysasemansa tai sen kiirevastaanotto on ollut suljettuna. Viimeiset yöaikaiset päivystyspotilaat otetaan Valkeakoskella vastaan perjantain 31.5. ja lauantain 1.6. välisenä yönä. Valkeakosken yöpäivystyksen sulkeuduttua Tays Päivystys Acuta hoitaa yhdessä Taysin lasten päivystyksen kanssa Pirkanmaan hyvinvointialueen päivystyksellistä hoitoa vaativat sairaudet öisin kello 22–08. Acutan katuosoite on Ensitie 8, Tampere. Muina ajankohtina arkipäivisin ja viikonloppuisin päivystys jatkuu entisellä tavalla.

Ennen omatoimista päivystykseen hakeutumista tulee aina ensin soittaa päivystysapunumeroon 116117. Päivystysavussa ammattilainen arvioi terveysongelmasi kiireellisyyden ja tarvittaessa ohjaa sinut oikeaan hoitopaikkaan. Henkeä uhkaavassa tilanteessa soita hätänumeroon 112.

Tays Valkeakosken päivystyksen yöaikaisen toiminnan lakkauttaminen on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkon uudistamista. Muutos on yhdenmukainen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansallisen sairaalaselvityksen linjausten kanssa.