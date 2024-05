LinkedInin perustaja Reid Hoffman Ouluun

Reid Hoffman on yhdysvaltalainen internetyrittäjä, pääomasijoittaja ja kirjailija. Hän oli yksi LinkedInin perustajista, on ollut mukana Paypalin johtotehtävissä ja on tällä hetkellä osakkaana Greylockissa, joka on yksi Piilaakson johtavista pääomasijoitusyrityksistä. Hoffman on toisena kirjoittajana kolmessa erittäin menestyneessä yrityskirjassa, jotka ovat The Start-Up of You, The Alliance ja Blitzscaling. Hän on myös Masters of Scale -podcastin isäntä.

Oulun yliopistossa maanantaina 27.5. aamulla pidettävän tilaisuuden otsikko on Empowering humanity through AI. Reid Hoffmania haastaa ja haastattelee professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopiston Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut -tutkimusyksikön (Oulu Advanced Research on Service and Information Systems, OASIS) johtaja.

Kun Hoffman valittiin Oulun yliopiston kunniatohtoriksi, Oinas-Kukkonen haastatteli häntä etänä. Videokeskustelu on katsottavissa tästä.

Kyseisessä haastattelussa päästään tutustumaan Reid Hoffmanin elämään ja uraan. Suurena tieteisfanina Hoffman alkoi pohtia ihmiskunnan oleellisia kysymyksiä jo lapsuudessaan. Hän oli kiinnostunut siitä, "keitä me olemme, keitä meidän pitäisi olla ja mikä rooli teknologialla on siinä". Uteliaisuus ihmisyyttä kohtaan ja inhimilliset pyrkimykset ovat olleet tärkeitä liikkeellepanevia voimia Hoffmanin menestyksekkäällä urapolulla. Hän on filosofinen pohdiskelija ja lähestyy informaatioteknologiaa aina ensin teknologiaa hyödyntävien ihmisten näkökulmasta.

Videohaastattelussa Hoffman paljastaa reseptinsä innovaatioihin ja kuinka hän tunnistaa, mihin sijoittaa. Menestyäkseen sijoittajan tulee tunnistaa yrityksiä, joilla on mahdollisuudet tuoda jotain perustavanlaatuista uutta ihmisten elämään ja yhteiskuntaan globaalilla tasolla. Näin oli esimerkiksi Airbnb:n kohdalla, joka on yksi niistä yrityksistä, joihin Hoffman alusta alkaen uskoi sijoittajana. Näitä teemoja hän käsittelee ja jatkojalostaa myös vierailussaan Oulussa. Nyt seminaarissa mukana on vahvasti myös tekoälyn rooli, merkitys ja mahdollisuudet tulevaisuutemme muovaajana. Tilaisuus on keskusteleva.

Tilaisuuden sijainti- ja ohjelmatiedot löytyvät täältä.