Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Takkukankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kahta toteuttamisvaihtoehtoa: 36 tai 28 tuulivoimalan rakentamista, mutta myös hankkeen toteuttamatta jättämistä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho olisi enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi noin 9 kilometriä pitkä 110 kV:n tai 400 kV:n ilmajohto hankealueelta pohjoiseen Kukonkylän sähköasemalle Kannuksen ja Sievin rajalle. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoista reittiä.

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle yhteensä 19 lausuntoa ja 14 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä otettiin kantaa mm. hankkeen suhteesta maakuntakaavaan, maisemavaikutuksiin, Natura 2000 -alueisiin, linnustoon, melu- ja varjostusvaikutuksiin sekä eri hankkeiden yhteisvaikutuksiin.

Hankkeen erityispiirteenä on sijoittuminen valtakunnallisesti arvokkaan Lestijoen kulttuurimaisema-alueen läheisyyteen. Kumpikaan arvioiduista vaihtoehdoista ei ole voimassa olevan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan mukainen. Hankkeessa korostuu yhteisvaikutusten arviointi, sillä hankealueen ympäristössä on suunnitteilla merkittävä määrä tuulivoimala-alueita, sähkönsiirtoreittejä sekä muita maankäyttöhankkeita. Hankkeessa on tärkeää arvioida hankkeen kokonaisvaikutuksia linnustoon ja eläimistöön ja erityisesti huomioida näiden siirtymismahdollisuuksia. Yhteysviranomainen korostaa, että ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hankkeen sekä voimajohdon muulle maankäytölle asettamiin rajoitteisiin, muutoksiin maisemassa sekä melu- ja valo-olosuhteissa.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/takkukangas-tuulivoima-YVA

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.