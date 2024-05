Hillittömiä underground-sarjakuvia Postimuseossa

Underground-sarjakuvista tuli suosittuja 1960-luvun lopulla Yhdysvalloissa osana nuorison vastakulttuuria. Omakustanteiset underground-sarjakuvat rikkoivat tahallaan sääntöjä ja nousivat omalaatuisuudessaan nuorison suosikeiksi. Lehdet revittelivät sarjakuvayhtiöiden itsesensuurin kieltämillä aiheilla, kuten seksillä, huumeilla ja väkivallalla. Lisäksi niiden tarinat pilkkasivat vallanpitäjiä ja vakiintuneita organisaatioita.

Pienkustantajien underground-sarjakuvan kultakautena 1967–1974 Yhdysvalloissa julkaistiin yli 800 lehteä. Underground on elänyt nykypäiviin asti genrenä, jota kannattelevat tähtiartistit, kuten Robert Crumb ja Gilbert Shelton. Heidän taidettaan on näyttelyssä esillä.

Underground-sarjakuvat rantautuivat myös Suomeen jo 1960-luvun lopulla. Jymy-lehti ja sen seuraaja Huuli-lehti toivat ne yleisempään tietoisuuteen 1970-luvulla. Huulen päätoimittajana toiminut Juho Juntunen on tehnyt nykypäivään asti underground-henkistä taidetta, jota on monipuolisesti esillä myös näyttelyssä. Juho Juntusen piirroksia on Vapriikissa esillä myös Manserock-näyttelyssä.

Underground mullisti sekä sarjakuvien tekemisen että julkaisemisen. Sarjakuvia ei enää pidetty vain lastenlehtinä, vaan niistä tuli myös aikuiskulttuuria.

Näyttelyn asiantuntijaesittelyt

Näyttelyn kuraattori Kari Elkelä esittelee näyttelyä perjantaisin 31. toukokuuta, 14. kesäkuuta ja 23. elokuuta kello 16. Perjantaina 14. kesäkuuta Elkelä haastattelee Juho Juntusta.

Hillittömät underground-sarjakuvat 30.5 - 25.8.2024 kohtaamispaikka Kupla, Postimuseon toinen kerros, museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere.

Postimuseon uuden kohtaamispaikka Kuplan näyttelyt ovat kantaaottavia ja pohtivat viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän ilmiöitä eri näkökulmista osana Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden valtakunnallista vastuumuseotehtävää.