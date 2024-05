Helmarit nimetty EM-karsintojen Hollanti-otteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa touko-kesäkuun vaihteen EM-karsintaotteluihin tiistaina mediatilaisuudessa Helsingissä. Huhtikuun EM-karsintaryhmään verrattuna Anna Koivunen, Emmi Siren ja Nea Lehtola liittyvät joukkueeseen uusina pelaajina.

EM-karsinnat käynnistyivät huhtikuun alussa. Suomi koki avausottelussaan tappion Norjalle Oslossa, mutta seuraavassa pelissä Helmarit nousi hienoon voittoon Italiasta Helsingissä.

Lohkon kaikilla joukkueilla on kasassa kolme pistettä kahden ottelukierroksen jälkeen. Karsintojen A-liigan lohkovoittajat ja -kakkoset saavat suoran kisapaikan Sveitsissä pelattavaan EM-lopputurnaukseen. Lohkokolmoset ja -neloset pelaavat kisapaikasta jatkokarsinnoissa.

Karsinnat jatkuvat perjantaina 31. toukokuuta, kun Suomi kohtaa Hollannin Rotterdamissa Sparta Stadionilla. Joukkueet kohtaavat toistamiseen tiistaina 4. kesäkuuta Tampereella Tammelan Stadionilla. Yle näyttää Helmareiden EM-karsintaottelut suorina lähetyksinä kanavillaan.

– Hollanti on meille kova mittari. He ovat FIFA-rankingissa sijalla kahdeksan. Odotin ennakkoon, että Hollanti ottaa paljon pisteitä ja muut taistelevat kakkossijasta, mutta kaikki on nyt auki, kun lohkosta pelattu yksi kolmasosa. Tilanne on todella mielenkiintoinen, jokaisen pisteen merkitys on äärettömän suuri, päävalmentaja Saloranta sanoo.

Kotiotteluun Hollantia vastaan on myyty yli 6000 lippua. Ottelun ympärillä järjestetään muun muassa Helmareiden Meet & Greet -tapahtuma, jossa kannattajilla on mahdollisuus ottaa yhteiskuvia ja pyytää nimikirjoituksia suosikkipelaajiltaan. Ottelupäivänä K-ryhmän Liike on lääke -kiertue saapuu liikuttamaan lapsia ja nuoria hauskojen ja monipuolisten aktiviteettien merkeissä. Lue lisää tapahtumaviikon ohjelmasta.

Akkreditointi EM-karsintaotteluun Suomi - Hollanti (4.6.) >>

Helmareiden ottelut EM-karsinnoissa

Pe 31.5. klo 21.45 Hollanti–Suomi, Sparta Stadion (Rotterdam)

Ti 4.6. klo 19.00 Suomi–Hollanti, Tammelan Stadion (Tampere)

Pe 12.7. klo 19.00 Suomi–Norja, Veritas Stadion (Turku)

Ti 16.7. klo 20.00 Italia–Suomi, Druso (Bolzano)

Helmarit EM-karsintojen Hollanti-otteluissa:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Anna Koivunen, Brommapojkarna

Milla-Maj Majasaari, RSC Anderlecht

Natalia Kuikka, Chicago Red Stars

Joanna Tynnilä, SK Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Emmi Siren, FC Nordsjaelland

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, U.C. Sampdoria

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Nea Lehtola, Brøndby IF

Katariina Kosola, BK Häcken

Vilma Koivisto, Linköpings FC

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, Lillestrøm SK

Anni Hartikainen, FC Rosengård

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City FC

Heidi Kollanen, Vittsjö GIK

Oona Sevenius, Como

Lotta Lindström, London City Lionesses

