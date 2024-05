Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman tarjonta oli runsaampaa kuin koskaan aiemmin

Pohjoinen Teollisuus järjestettiin tänä vuonna jo 14:ttä kertaa. Noin joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma avasi ovensa ensimmäistä kertaa vuonna 1996, jonka jälkeen se on lunastanut paikkansa Pohjois-Suomen teollisuustapahtumien kärjessä alan ammattilaisten kokoontumispaikkana.



Näytteilleasettajia ennätyksellinen määrä



Tänä vuonna Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa nautittiin taas huikeasta tunnelmasta ja runsaasta ohjelmatarjonnasta. Ohjelmalavalla puhumassa olivat mm. Pekka Suomela (Kaivosteollisuus ry), Heidi Paalatie (Suomen Tuulivoimayhdistys ry) ja Jyrki Savolainen (Lappeenranta-Lahti University of Technology). Puheenvuorot koskivat mm. vihreää siirtymää, teollisuuden kyberturvaa, pohjoisen Suomen suurhankkeita, kunnossapitoa, kaivosteollisuutta ja huoltovarmuutta.



Näyttelleasettajia kerääntyi tänä vuonna Ouluhalliin ennätykselliset 370 kappaletta. Yksi näytteilleasettajista oli Sulzer Pumps Finland Oy. Sulzerin Suomen huoltoliiketoiminnan päällikkö Niko Toikka kertoo, että Pohjoinen Teollisuus on heille tärkeä tapahtuma, jossa tavataan runsaasti asiakkaita ja sidosryhmiä. “Olemme olleet monesti mukana näillä messuilla. Oulussa ja Pohjois-Suomessa on paljon monen eri alan teollisuutta, ja se on myös meidän huoltoverkostollemme tärkeä alue – siksi pyrimme aina osallistumaan näille messuille.”



Toikka on tyytyväinen tämän vuoden messujen antiin. Hän kertoo, että messut ovat olleet laadukkaat ja ihmisiä on riittänyt. Sulzerin osastolla ihmiset ovat kertoneet kaivanneensa kiireettömiä kohtaamisia kasvotusten ja jääneet juttusille. Keskusteluissa korostuivat yleisesti mm. tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet sekä tietyt palvelut. “Vieraat ovat olleet kiinnostuneita siitä, miten voisimme kehittää ja hyödyntää tekoälyä. Omista palveluistamme ympärivuorokautinen palvelualttius on saanut paljon kiitosta, samoten energiatehokkuuteen panostaminen. Lisäksi Suomessa sijaitseva tehdas ja pitkä historiamme Suomessa kiinnostaa: ihmisille kotimainen tuotanto on tärkeää.”



Tulevaisuuden lupauksia palkittiin



Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa annettiin tunnustusta myös tulevaisuuden teollisuuden osaamiselle. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry järjesti keväällä alan opiskelijoille kunnossapidon kehitysprojektikilpailun, ja palkitsi tapahtumassa yhdessä Expomark Oy:n kanssa kaksi parasta työtä. Kilpailuun osallistuneiden töiden taso oli korkea ja kaikki työt arvioitiin alan asiantuntijoiden toimesta. Voittajat saivat rahallisen palkinnon sekä tulevat näkymään Promaint ry:n julkaisuissa.



Toinen palkituista oli Oulun ammattikorkeakoulussa AMK-sähkötekniikan insinööritutkintoaan suorittava Juho Hussa, jonka työ liittyi generaattorin urakohtaiseen osittaispurkausmittaukseen. Hussa kehitti ja valmisti työssään TGS Finland Oy:lle uuden urakohtaisen osittaispurkausmittauksen anturin, joka ominaisuuksiensa ansiosta tutkitusti paransi anturin käytettävyyttä ja turvallisuutta, ja helpottaa näin generaattorin ennakoivaa kunnossapitoa.



Toisen palkinnon sai viiden opiskelijan ryhmä Aalto Yliopiston Mekatroniikka-kurssilta. Opiskelijat Luke Harding, Juuso Laitinen, Usama Sattar, Jouni Laitinen ja Topias Matero toteuttivat työssään testilaitteen, jolla voidaan mitata teollisuudessa käytettävien roottoreiden värähtelyä. Testilaitteen avulla roottorin tuenta voidaan mitoittaa roottorin värähtelyn mukaan, jolloin laitteelle vahingollista resonanssia ei pääse syntymään, ja laite toimii optimaalisella teholla ja sen tukirakenteiden elinikä pitenee.



Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma kerää vuonna 2026 alan ammattilaiset Ouluun jo 15. kerran, kun tapahtuma järjestetään 20.–21.5.2026. Kahdessa vuodessa ehtii tapahtua paljon, ja silloin Pohjoinen Teollisuus nivoo taas yhteen kaiken sen, mistä teollisuudesta puhutaan pohjoisessa.