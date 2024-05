"Syvää korpea ja pilkahdus kirkkautta: Timo Teräsahjon uutuusromaani "Meditaatiometsä" vie lukijansa trauman ja hengellisen etsinnän maailmaan"

”Itkin enemmän mun kissan kuolemaa, kuin mulle tehtyjä abortteja!" Onnellisia aborttitarinoita -teos paljastaa salatut tunteet 21.5.2024 12:35:00 EEST | Tiedote

Millaista on moderni aborttipuhe? Nykyisin raskaudenkeskeytys yhteiskunnallisessa keskustelussa nähdään jo yhtenä terveydenhuollon toimenpiteenä ja yksilön oikeudesta, tehdä elämässään juuri niitä päätöksiä, jotka hänen tulevaisuuttaan määrittää. Onnellisia aborttitarinoita -kirja antaa äänen sadalle onnelliselle aborttitarinalle, joissa on ajan kerrostumia, vaihtelevia elämäntilanteita, jopa huumoria mutta ennen kaikkea tarinoiden myötä kuvaillaan ihmisoikeutta, jonka eteen on tehty vuosikymmeniä töitä. Kirja muistuttaa, ettei raskaana oleva ole automaattisesti äiti, nainen tai hetero. Kirjassa jokainen tarinankertoja on antanut kokemukselleen sen arvon, minkä on halunnut, eikä kertomuksissa ole säästelty tunteita, tuntemuksia vaan jaettu moninaisia elämäntilanteita ja ihmissuhteiden kirjoa.