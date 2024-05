Lapin ELY-keskus kartoittaa uudistetun luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä Lapissa

Lapin jokien vedenkorkeudet nopeassa nousussa, teitä kastumisvaarassa 17.5.2024 16:34:29 EEST | Tiedote

Vedenkorkeuksien nousu Lapin kaikissa vesistöissä on ollut parin edellisen päivän aikana nopeaa. Vesi on noussut tai on nousemassa lähipäivinä alavimmille teille Ounasjoen yläosalla ja Tornionjoella. Tulvien ennustetaan olevan huipussaan viikonloppuna tai alkuviikosta.