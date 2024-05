Musiikkiterapialla lupaavia tuloksia neurologisten häiriöiden hoidossa

FND aiheuttaa monenlaisia hermoston toiminnan häiriintymisestä johtuvia kognitiivisia, motorisia ja sensorisia oireita. Se koskee noin viittä promillea maailman väestöstä. Siitä kärsivillä on usein edellä mainittujen oireiden lisäksi ahdistuneisuutta, masennusta, post-traumaattisia stressireaktioita ja kroonista kipua, jotka heikentävät heidän toimintakykyään ja elämänlaatuaan.

Potilaiden tarpeisiin on vaikeaa löytää toimivia ja riittävän yksilöllisiä sekä joustavia hoitokeinoja, sillä heidän tilanteensa ja tarpeensa ovat hyvin vaihtelevia.

Leandertzin tutkima kliininen MTFUND-protokolla (Music Therapy for Functional Neurological Disorder) kehitettiin vuosina 2017–2018 toteutetun pilottitutkimuksen pohjalta. Protokollaa käytettiin myöhemmin kliinisessä tutkimuksessa vuosina 2021–2023 Jyväskylän yliopiston Musiikkiterapian tutkimus- ja opetusklinikalla.

Tutkimuksen tulokset havainnollistavat musiikkiterapiainterventioiden joustavaa ja monipuolista hyödyntämistä MTFUND-protokollan avulla sekä niiden kykyä vastata FND-potilaiden moninaisiin fysiologisiin ja psykologisiin tarpeisiin.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista sai helpotusta oireisiinsa tai ne hävisivät kokonaan. Osallistujat kertoivat, että heidän ymmärryksensä kehon ja mielen välisestä yhteydestä kehittyi intervention aikana. Tämä puolestaan vaikutti yhdessä opittujen selviytymiskeinojen tai oireiden vähenemisen kanssa heidän jokapäiväiseen hyvinvointiinsa, elämänlaatuunsa ja toimintakykyynsä sekä ammatillisissa että sosiaalisissa yhteyksissä.

Leandertzin tutkimuksen tavoitteena on rakentaa kattavampaa ymmärrystä FND:stä tarvittavan tietopohjan rakentamiseksi tulevia laajempia vaikuttavuustutkimuksia varten.

FM Mikaela Leandertzin musiikkiterapian väitöskirjan "Multimodal Vibroacoustic Music Therapy for Functional Neurological Disorder: Development of a Clinical Model" tarkastustilaisuus pidetään 31.5. klo 12.00 Seminaarinmäen kampuksen Historica-rakennuksen salissa H320. Vastaväittäjänä toimii musiikkiterapeutti, FT Marko Punkanen (Chiflow Sound and Music Oy) ja kustoksena apulaisprofessori Esa Ala-Ruona (Jyväskylän yliopisto).

Tilaisuuden kieli on englanti.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä: https://r.jyu.fi/dissertation-leandertz-310524

Väitösjulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0153-1

Taustatietoa:

Mikaela Leandertz on rekisteröity musiikkiterapeutti (MT-BC) ja musiikkiterapian tohtorikoulutettava Jyväskylän ylipiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Hänen aiempi työhistoriansa musiikkiterapeuttina sairaalapotilaiden kuntoutustyön parissa on vaikuttanut niin hänen nykyiseen tutkimukseensa lääketieteen parissa kuin hänen sitoutuneisuuteensa monitieteelliseen yhteistyöhön tutkimuksen ja käytännön työn välillä.

Lisätietoja: mikaela.c.leandertz@jyu.fi, 040 5705002