Vuoden Musiikkioivallus -palkinto jaetaan jälleen syyskuussa

Vuoden musiikkioivallus -palkinnon tarkoitus on huomioida kotimaisia av-teoksia, joissa on käytetty musiikkia erityistä lisäarvoa tuovalla tavalla. Palkinto jaetaan Gramexin ja Teoston AV Music -palvelun kautta. AV Music on vuoden 2023 lopulla avattu palvelu, joka auttaa av-tuotantojen tekijöitä musiikkioikeuksien hankkimisessa ja toimii osana Gramexin ja Teoston yhteisyrityksen GT Musiikkilupien palveluportfoliota.

”Viime vuonna palkintoehdokkaaksi haki 16 audiovisuaalisen alan teosta, jotka edustivat monipuolisesti eri lajityyppejä. Toivomme, että saamme myös tänä vuonna runsaasti hakemuksia erityyppisistä tuotannoista. Haluamme palkita oivaltavasta musiikinkäytöstä ja samalla korostaa musiikin korvaamatonta roolia tunteiden ja tunnelmien luojana av-tuotannoissa”, sanoo GT Musiikkilupien toimitusjohtaja Lauri Ogawa.

Viime vuonna palkinnon voitti Hetki lyö -elokuva (Elokuvayhtiö Komeetta, ohj. J–P Valkeapää). ”Musiikki valaisee elokuvan ilmaisuskaalaa valheellisesta auringonpaisteesta aina synkimpiin kellareihin. Takavuosien suosikki-iskelmiä käytetään kaksoisvalotuksena elokuvan vinolle ja makaaberille maailmalle”, luonnehti tuomaristo elokuvan musiikillista tunnelmaa.

Palkinnon saaja valitaan kotimaisten tuotantoyhtiöiden ehdottamista av-teoksista, jotka voivat olla mitä tahansa lajityyppiä, kuten lyhyitä tai pitkiä elokuvia, tv-sarjoja, lastenohjelmia tai muita televisio-ohjelmia. Ainoastaan varsinaiset musiikkiohjelmat on suljettu palkintokategorian ulkopuolelle.

Ehdokkaina voivat olla teokset, jotka on julkaistu elokuun 2023 ja elokuun 2024 välisenä aikana. Voittajayhtiö palkitaan 1000 euron musiikkielämyslahjakortilla, jonka voi käyttää esimerkiksi henkilöstön keikka- tai konsertti-iltaan.

Valinnan palkinnosta tekee riippumaton tuomaristo, johon kuuluvat VTT, dosentti ja Sibelius-Akatemian yliopistonlehtori Kaarina Kilpiö, FM, Music Supervisor Leo Niemi, ohjaaja Taito Kawata sekä laulaja ja musiikintekijä Vilma Alina. Raadin puheenjohtajana toimii elokuvakriitikko Kalle Kinnunen ja sihteerinä AV Music -palvelun Licensing Manager Eveliina Pitkänen.

Palkinto luovutetaan saajalleen 6.9. järjestettävän Screen Helsinki -tapahtuman iltagaalassa, jossa jaetaan myös muita av-alan tuotantopalkintoja. Screen Helsinki on audiovisuaalisen alan ammattilaistapahtuma, jossa käsitellään tv- ja elokuva-alan päivänpolttavia puheenaiheita ja suunnataan katse alan tulevaisuuteen. Tapahtuman järjestää kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry.

Lisätietoja:

Lauri Ogawa

Toimitusjohtaja

GT Musiikkiluvat Oy

puh. 050 395 6131

lauri.ogawa@musiikkiluvat.fi

Laura Kuulasmaa

Toiminnanjohtaja

Audiovisual Producers Finland – APFI

Puh. 050 3450 056

laura.kuulasmaa@apfi.fi

Teoksen ilmoittaminen lomakkeella: https://apfi-lv.creamailer.fi/survey/answer/gh8qj5rgqqacf