Juustoportti poistaa myynnistä erän Juustoportti Vispikerma 5 dl laktoositon UHT-tuotteita

Paulig on sopinut Frezza-brändin ja -liiketoiminnan myymisestä Juustoportille 9.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Paulig toi 20 vuotta sitten Frezza-tuotteiden myötä Suomeen täysin uuden kylmien kahvijuomien segmentin ja suomalaiset ovat saaneet nauttia erilaisista Frezza-mauista ja virkistävistä hemmotteluhetkistä vuosikymmenien ajan. Nyt Paulig on sopinut Frezza-brändin myymisestä Juustoportille, jonka on tarkoitus jatkaa brändin menestystarinaa ja myyntiä tulevaisuudessa. Kaupan suunniteltu täytäntöönpano on 31.3.2023.