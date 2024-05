Valkoposkihanhien pääjoukot jättivät Suomen

Päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöllä 2024 16.5.2024 11:44:42 EEST | Tiedote

Tänä kesänä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tehdään runsaasti päällystystöitä. Maanteitä päällystetään noin 405 kilometriä sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä noin 45 kilometriä. Päällystysmäärä on kolminkertainen viime vuoteen verrattuna. Tämän kesän pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on seututie 793 Maliskylä - Haapavesi välin päällystäminen 21 km matkalta. Jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysmäärä on moninkertainen edellisvuosiin verrattuna. Kohteet sijaitsevat Oulun, Kempeleen, Muhoksen, Iin, Ylivieskan ja Nivalan alueella. Tämän kesän päällystyksillä saadaan parannettua useita huonokuntoisia jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Päällystystyömailla nopeusrajoituksia alennetaan työn ajaksi. Noudattamalla nopeusrajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja teet työmaasta turvallisemman niin työntekijöille, kuin tiellä liikkujillekin. Useilla kohteilla on käytössä liikennevalot ja saattoauto, joiden avulla liikenne ohjataan turvallisesti työmaan ohi. Päällystystyöt pyritään tekemään