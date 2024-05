HSL:n hallituksen päätöksiä 21.5.2024

Infopaketti kesän metron poikkeuksista julkaistu – näin liikenne kulkee kesällä 7.5.2024 08:42:19 EEST | Tiedote

Metroliikenteessä on poikkeuksia kesällä 2024 sekä keskustassa että Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä. 3.6. alkaen metro ei kulje keskustan läpi, kun Rautatientorin metroasema on kiinni 3.6.–1.9. Mellunmäen asema on kiinni 3.6.-8.9., ja myös Myllypuron ja Kontulan asemat ovat osan kesästä suljettuina. Järjestämme poikkeusten aikana korvaavaa bussi- ja ratikkaliikennettä.