"Rakkaus ja kuolema somen aikakaudella : Jännityskertomus luotaa yliopiston ja kulttuurin muutoksia"

"Uusi tietokirja auttaa kohtaamaan digitaalista vihaa ja väkivaltaa ” 28.5.2024 10:47:57 EEST | Tiedote

Vihainen puhe on levinnyt verkkoalustoilla ja erilaiset häiriköinnin muodot ovat arkipäiväistyneet ajassamme. Uusi teos ohjaa sanallisen ja psykologisen väkivallan kohtaamiseen verkossa ja antaa välineitä inhimillisemmän vuorovaikutuksen puolustamiseen. "Verbaalinen väkivalta verkossa" on tutkija Severi Hämärin ensimmäinen kokonainen tietokirja aiheesta. Aiemmin hän on kirjoittanut samasta lähtökohdasta mm. palkitussa teoksessa "Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus" (Vastapaino 2020).