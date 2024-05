Jyväskylän yliopisto vähentää tilojaan Seminaarinmäellä ja Mattilanniemessä

Seminaarinmäellä yliopiston tilakannasta jäävät pois Fennicum, X-rakennus, G-rakennus, Ryhtilä ja Puutarhurin talo. Mattilanniemessä tilat, joista luovutaan, ovat MaA, MaD, Kärki ja Ylistönrinteellä soveltavan kemian tilat. Pääosa tiloista on Suomen Yliopistokiinteistöjen omistuksessa. Yliopisto on toiminut tiloissa vuokralaisena. Yliopiston toimitilojen kokonaismäärä on tämän jälkeen noin 128 000 neliömetriä. Tilamäärä vähenee noin 17 000 neliömetriä.

”Tilamäärän tarve on viime vuosien aikana vähentynyt, erityisesti etätyön takia. On myös taloudellisesti järkevää käyttää tiloja tehokkaasti ja luovuttavat tilat ovat tällä hetkellä pääosin joko vajaakäytöllä tai tyhjiä. Tilankäyttöä tiivistämällä voimme saada aikaan noin 3,32 miljoonan euron säästöt,” sanoo Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala.

”Samaan aikaan meitä haastaa kasvava tarve saada aivan uudenlaisia opetus- ja tutkimustiloja. Yliopiston kannalta olisi erittäin tärkeää, että nyt käynnissä oleva Seminaarinmäen kaavatyö varmistaa sen, että voimme jatkossakin tarjota opiskelijoille ja tutkijoille vetovoimaisia ja tämän ajan teknisiin ja toiminnallisiin tarpeisiin vastaavia tiloja. Päätöksillä turvataan Seminaarinmäen säilyminen elävänä kulttuuriperintökohteena ja opiskelun kampuksena,” painottaa rehtori Ojala.

“Olemme jo muutaman vuoden käyneet osakasyliopistojemme kanssa läpi yleisesti tilankäytön muutoksia ja keskustelua on tietysti tarkennettu yliopistokohtaisissa tila- ja kampusstrategiakeskusteluissa. Jyväskylän yliopiston kanssa meillä on ollut aktiivinen vuoropuhelu tilojen käytön kehittämiseen ja tästä yhtenä aktiivisena esimerkkinä on Ylistönrinteellä käynnissä oleva hankekokonaisuus. Jotta konkreettiset tilojen vapauttamiset yliopistokäytöstä, kuten nyt Jyväskylässä tulee tapahtumaan, saadaan toiminnallisesti ja taloudellisesti hallittua edellyttää se luonnollisesti myös kaupungin päätöksentekoa mm. kaavoituksen etenemisen osalta. Elävä kampusympäristö edellyttää toimintaa tiloissa” sanoo SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja.

Jyväskylän yliopiston hallituksen helmikuussa 2024 hyväksymän tilastrategian mukaisesti yliopiston tiloja kehitetään resurssiviisaasti, käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja yhteistyötä edistäen. Lisäksi kampuksen käyttö halutaan avata laajemmin yrityksille, sidosryhmille ja kaupunkilaisille. Yliopiston suunnitelmissa on pitää Seminaarinmäen keskeisimmät kulttuurihistorialliset rakennukset yliopiston käytössä ja turvata niiden kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen tuleville sukupolville. Kaikkia yliopiston kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ei pidetä yliopiston käytössä elleivät ne tarjoa resurssiviisaasti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia tiloja. Jyväskylässä yliopisto toimii jatkossakin kolmella kampuksella: Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä.





