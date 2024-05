Demarinuorten liittokokous Lappeenrannassa 24.-26.5.

Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka ehdolle eurovaaleissa - “Olemme todellinen vastavoima pimeiden voimien keskellä” 16.3.2024 07:13:56 EET | Tiedote

Demarinuorten puheenjohtaja, pohjoiskarjalainen Emilia Kangaskolkka on ehdolla kesäkuun eurovaaleissa. Kangaskolkka on huolissaan kasvaneista poliittisista jännitteistä Euroopan unionin ympärillä sekä erityisen huolestunut äärioikeiston noususta Euroopassa. Hänen mielestään esimerkiksi perussuomalaisten haihattelu EU-erolla on vastuutonta. – Me sosialidemokraatit olemme todellinen vastavoima pimeiden voimien keskellä. Euroopan unionin tulevaisuuden tulee rakentua yhtenäisyyden ja syventyvän integraation varaan, vaatii Kangaskolkka. – Tavoitteena on rakentaa taloudellisesti kestävä sekä ihmisille inhimillinen ja turvallinen Euroopan unioni, jossa ilmaston ja luonnon kantokyky määrätietoisesti turvataan, päättää Kangaskolkka. Turvallisuustilanne Euroopassa on historiallisen heikko. Kangaskolkka on huolissaan sen heijastuksista myös Itä-Suomeen. Kangaskolkka vihjaa, että Euroopan unioni tarvitsee päätöksentekoon itäsuomalaista elämänasennetta. – Suomen aloitteellisuus EU:ssa, Natossa ja m