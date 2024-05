SDP:n Kymäläinen: Hallitus puuttuu vihdoin venäläisten vastikerästien ongelmaan

– Tämä hallituksen esitys on hyvä esimerkki siitä, että ministeri voi nopeastikin reagoida kansanedustajan esiin nostamiin asioihin myös hallitus–oppositio-rajojen yli. Erityisesti Kaakkois- ja Itä-Suomessa on taloyhtiöitä, joiden asunnoista merkittävän osan omistavat venäläiset. Monet venäläiset asunnonomistajat eivät kuitenkaan pysty huolehtimaan yhtiövastikkeidensa maksamisesta ajoissa tai lainkaan, koska Venäjän hyökkäyssodan seurauksena asetettujen pakotteiden takia maksuliikenne Suomen ja Venäjän välillä ei toimi ja raja on kiinni. Tutkimusten mukaan tällä on ollut merkittäviä taloudellisia seurauksia taloyhtiöille etenkin Kaakkois-Suomessa, Kymäläinen kertoo.

– Taloyhtiöille vaikean tilanteesta tekee etenkin se, että venäläisiä osakkeenomistajia on tässä tilanteessa vaikea tavoittaa. Koska kirjatut kirjeet eivät kulje perille, taloyhtiö ei voi nykylainsäädännön ottaa osakehuoneistoja hallintaansa erääntyneiden vastikkeiden vuoksi. Onkin tärkeää, että lakia muutetaan niin, että osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan mahdollistetaan myös sellaisissa tilanteissa, joissa tarvittavien tiedoksiantojen toimittaminen ulkomaille ei ole muuten mahdollista, painottaa Kymäläinen.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tiedoksianto voitaisiin julkaisemalla se virallisessa lehdessä ja toimittamalla tieto siitä osakehuoneistoon, jos todisteellinen tiedoksianto muualla kuin Euroopan talousalueen kuuluvassa valtiossa oleskelevalle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, ei ole mahdollista. Samanlaista menettelyä Kymäläinen ehdotti omassa lakialoitteessaan, jonka lähetekeskustelu eduskunnassa käytiin aiemmin keväällä.

– On hyvä, että hallitus on myös päättänyt tarttua tässä asiassa toimeen. Jo nyt meillä on tiedossa useita sellaisia taloyhtiöitä, joilla on merkittäviä taloudellisia haasteita maksamattomien vastikkeiden ja kohonneiden kustannusten vuoksi. Riski taloyhtiön ajautumisesta konkurssiin kasvaa huomattavasti, mikäli suuri osa osakkaista ei pysty maksamaan vastikkeitaan, eikä taloyhtiö pysty reagoimaan tilanteeseen myöskään ottamalla huoneistoja hallintaansa. Emme saa antaa tilanteen ajautua tähän, ja siksi tätä lakimuutosta tarvitaan, Kymäläinen päättää.