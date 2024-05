PORI JAZZ KIDSIN OHJELMA JULKAISTU

Pori Jazz -festivaalia on vuodesta 1966 lähtien järjestänyt Pori Jazz 66 ry, joka on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö. Yhdistyksen tavoitteena on tukea jazzmusiikin harrastuksen edistämistä ja leviämistä. Merkittävä osa festivaalin ohjelmasta on pääsymaksutonta.