Kuntien varautumisen ja turvallisuuden tueksi julkaistu laaja tietopaketti

Kuntaliitto on koonnut uudelle kuntien varautumisen verkkosivustolle laajasti varautumisohjeita kuntien varautumisen tueksi.



Kunnissa varautumiseen suhtaudutaan nyt eri tavoin kuin vielä muutama vuosi sitten. Varautumisen taso on ottanut harppauksia eteenpäin, mutta kehittävää on yhä, etenkin yhteistoiminnassa eri toimijoiden välillä.