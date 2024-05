Tavoitteena nopea kansainvälistyminen: World Of Mouth avaa Helsingin ravintolafaneille uuden palvelun

Saku Tuomisen, Kenneth Narsin ja Alex Niemisen perustamalla ravintolaoppaalla World of Mouthilla on jo yli 100 000 käyttäjää ympäri maailmaa. Tähtien, kritiikin tai pisteiden sijaan palvelu perustuu ravintola-alan kiinnostavimpien nimien henkilökohtaisiin ravintolasuosituksiin. Asiantuntijoita on mukana 700, joukossa esimerkiksi ravintola Mirazurin Mauro Colagrego, El Bullin toinen perustaja Albert Adria ja maailman parhaaksi naiskokiksi valittu Pia Leon. Suomesta mukana ovat muun muassa Savoyn keittiömestari Helena Puolakka, Nomassa työskennellyt Toni Toivanen ja Bella Tablen ruokavaikuttaja Kia Arpia.

“Siinä missä World of Mouth keskittyy etupäässä matkustamiseen, tänään avattava World of Mouthin Plus-palvelu on tarkoitettu käytettäväksi kotikaupungissa. Sen idea on yksinkertainen. Pienellä kuukausimaksulla aktiivinen ravintoloissa käyvä helsinkiläinen saa käyttämänsä summan takaisin moninkertaisesti, mutta tavalla, joka hyödyttää ravintoloita ja tukee paikallisen ravintolakulttuurin elävyyttä”, kertoo Saku Tuominen, World of Mouthin toimitusjohtaja.

WoM Plus on kehitetty yhdessä ravintoloiden kanssa ja mukana on heti alkuun lukuisia Helsingin kiinnostavimpia ravintoloita, kuten Nolla, Savoy, Wellamo, Aoi, Le Coucou Vert, Muru, Scolare, Ateljé Finne, The Grand Bar & Grill ja Hills Dumplings. Osa ravintoloista tarjoaa ”kaksi yhden hinnalla” -etuja, joiden tavoitteena on innostaa ravintolafaneja tutustumaan uusiin paikkoihin. Lisäksi Plus-version kautta käyttäjä löytää runsaasti muita etuja, jotka ravintolat itse ovat saaneet valita konseptiinsa sopiviksi. Kaikki ravintolat ovat käsin poimittuja ja kirjo on laaja aina Michelin -tähditetystä Grönistä Piirakkaleipomo Rätyyn. Palvelun hinta on 9,90€ kuukaudessa.

“Jokaisessa kaupungissa on uusia ravintoloita, joista aktiivisimmatkaan harrastajat eivät ole vielä kuulleet ja vanhoja suosikkeja, jotka ovat päässeet unohtumaan. Lisäksi suuri osa ravintolakäynneistä keskittyy perjantaille ja lauantaille. Näihin kolmeen asiaan keskittymällä haluamme luoda mallin, joka on win-win sekä kuluttajille että ravintoloille”, sanoo yhtiön luova johtaja Kenneth Nars.

Tavoitteena laajentuminen Eurooppaan – ensimmäisenä Kööpenhaminaan

World of Mouthin tavoitteena on laajentaa uutta WoM Plus -palvelua nopeasti kaikkiin keskeisimpiin eurooppalaisiin kaupunkeihin. World of Mouthissa on ravintolasuosituksia jo satoihin kaupunkeihin ja se on rakentanut sitoutuneet yhteisöt maailman tunnetutuimpiin ruokakaupunkeihin, kuten Köpenhaminaan, Lontooseen, Pariisiin, New Yorkiin ja Tokioon.

“Olemme käyneet keskusteluja muun muassa Kööpenhaminassa ja siellä ravintoloiden haasteet ovat hyvin samanlaisia kuin Helsingissä. Tavoitteemme on avata WoM Plus toiseen kaupunkiin jo ensi syksynä ja olla viidessä kaupungissa vuoden 2025 lopussa”, sanoo Tuominen.