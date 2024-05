Vertaistuesta turvaa ja ymmärrystä rintasyöpään sairastuneelle

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Vaikka sitä osataan hoitaa hyvin, diagnoosin saaminen aiheuttaa potilaille pelkoa tulevaisuudesta. Jyväskylän yliopistossa osana väitöskirjatyötä tehty tutkimus osoitti koulutettujen vertaistukijoiden kohtaamisen tuovan vastasairastuneille turvaa ja ymmärrystä. Vertaistuki kuvataan yleensä kahden tai useamman saman kokeneen henkilön kokemusten vaihtamiseksi.

– Sairastuneet pitivät itsestään selvänä, että jokaisella tulisi olla joku, jonka kanssa keskustella sairastumisen kokemuksista. Sairastuneiden ei ole tarpeen löytää juuri samanlaisen kokemuksen läpikäynyttä keskustelukumppania. Rintasyöpäpotilaiden moninaiset ja erilaiset sairastumiskertomukset lisäävät heidän ymmärrystään yksilöllisestä sairaudesta, kokemuksista ja hoidoista, väitöskirjatutkija Anu Toija Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Vertaistuen rakentumiseen vaikuttaa paitsi keskustelijoiden yhteiset kokemukset, myös sairastuneen erillisyyden tunne, puhumisen tarve ja vuorovaikutuksen laatu.

Vertaistuen mahdollisuuksia hoitopolulle

Rintasyöpäpotilaat toivovat, että saman kokeneita voisi kohdata helposti, esimerkiksi samalla, kun käy hoidoissa sairaalassa. Kotona yksin ollessa voivat murheet vallata mielen, joten vertaistukijan tavoittaminen myös kotoa käsin ilman aikatauluvaateita voi olla paras vaihtoehto. Puhumisen tarve ja omat voimavarat vaihtelevat sairauden vaiheiden myötä, joten saman kokeneiden tapaamisia olisi hyvä olla mahdollisimman monessa kohtaa hoitopolulla.

Tutkimuksen perusteella rintasyöpäpotilaille tulisi luoda mahdollisuuksia kohdata muita samassa tilanteessa olevia potilaita ja sairaudesta selviytyneitä vertaistukijoita. Samalla kun vaihdetaan kokemuksia, sairastuneet saavat itselleen sellaisen keskustelukumppanin, joka ei väsy puhumaan sairaudesta, mutta joka ei myöskään ihmettele, jos haluaa puhua jostain aivan muusta. Jaetut kokemukset luovat suuren yhteenkuuluvuuden tunteen.

Anu Toija toimii HUSissa Hoitotyön johdossa kehittämispäällikkönä, vastuualueenaan asiakasosallisuus. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja kätilö. Anu tekee väitöskirjaa rintasyöpäpotilaiden vertaistuen vaikutuksista Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

