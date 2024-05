SuPerin uusi puheenjohtaja valitaan ensi viikolla

Liittokokous alkaa keskiviikkona 29.5. klo 13.00 ja keskeytetään klo 17.00. Kokous jatkuu toisena päivänä 30.5. klo 9.00 alkaen ja päättyy klo 15.00.

Joka neljäs vuosi järjestettävä liittokokous on SuPerin tärkein päättäjä. Liittokokouksessa linjataan liiton toiminta seuraavalle nelivuotiskaudelle ja valitaan puheenjohtajisto. SuPerin liittohallituksen eli liiton uudeksi puheenjohtajaksi on ilmoittautunut kolme ehdokasta.

Iisalmelainen Anne Heiskanen on lähihoitaja ja koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän työskentelee Live-säätiö Iisalmen kuntoutuspalveluissa. Hänen nykyiset luottamustoimensa SuPerissa ovat liiton varapuheenjohtajuus sekä työvaliokunnan ja liittohallituksen jäsenyys, ja lisäksi hän on pääluottamusmies ja ammattiosaston hallituksen jäsen.

Tuusulasta kotoisin oleva perushoitaja Päivi Inberg työskentelee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Hän on SuPerin edustajiston puheenjohtaja ja toimii myös pääluottamusmiehenä, SuPer-Opona, ammattiosaston hallituksen jäsenenä ja Super työttömyyskassan hallituksen jäsenenä. Lisäksi Inberg toimii STTK:n edustajiston varapuheenjohtajana.

Tamperelainen Harri Järvelin on perushoitaja ja työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella Taysin Munuaiskeskuksessa. Hän toimii pääluottamusmiehenä ja on SuPerin hallituksen varajäsen ja ammattiosaston sihteeri.

Varapuheenjohtajaehdokas on hattulalainen Hanna Jokinen. Hän on lähihoitaja ja muistihoitaja, ja työskentelee Oma Hämeen kotihoidon työnjärjestelyssä. Hän on SuPerin edustajiston varapuheenjohtaja ja toimii yhdysjäsenenä ja SuPer-Opona. Lisäksi Jokinen on STTK:n edustajiston jäsenen.

Lisätietoa ehdokkaista: www.superliitto.fi

Pressitila palvelee median edustajia liittokokouksen aikana

Puheenjohtajavalinnat toteutetaan todennäköisesti ensimmäisen kokouspäivän aikana. Median edustajat ovat tervetulleita Messukeskukseen pressitilaan. Varsinaista kokousta ei voi seurata.

Lisätietoa: SuPerin va. viestintäjohtaja Sari Tirronen, p. 050 385 8043, sari.tirronen@superliitto.fi