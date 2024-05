Teetkö työtä, jolla on merkitys?

Kutsu medialle: Ekososiaalista tulevaisuutta edistävän Astra-hankkeen päätöskonferenssi 22.5.2024 10:33:11 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston koordinoima nelivuotinen kansainvälinen tutkimus- ja tohtorikoulutushanke MCSA-ITN-ASTRA on loppusuoralla ja huipentuu päätöskonferenssiin "Shaping an ecosocial future now!" Jyväskylässä 23–25. toukokuuta. Hanke yhdistää uudella tavalla kestävän siirtymän tutkimusta sosiaalityön kysymyksiin.