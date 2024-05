Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 21.5.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.5.2024 17.5.2024 11:05:44 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2024–2025. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: päätös Etu-Töölön lukion Etu-Töölössä osoitteessa Runeberginkatu 14-16 sijaitsevien väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös Punavuoressa osoitteessa Iso Roobertinkatu 21-25 sijaitsevien Ressun IB-lukion väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös Pitäjänmäellä osoitteessa Sylvesterintie 10 sijaitsevan Sophie Mannerheimin koulun lisätilan tarveselvityksestä lausunto osoitteessa Runonlaulajantie 40 sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.