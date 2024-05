EU-vaalit: komission puheenjohtajaehdokkaiden vaalitentti 23.5.

Vaalitentin järjestää Euroopan yleisradioliitto EBU, jonka mukaan seuraavat kärkiehdokkaat ovat vahvistaneet osallistumisensa: Walter Baier (Itävalta, Euroopan vasemmisto), Sandro Gozi (Italia, Renew Europe Now), Ursula von der Leyen (Saksa, Euroopan kansanpuolue EPP), Terry Reintke (Saksa, Euroopan vihreät) ja Nicolas Schmit (Luxemburg, Euroopan sosialidemokraattinen puolue PES).

Tentissä käsitellään seuraavia aiheita:

Talous ja työpaikat

Puolustus ja turvallisuus

Ilmasto ja ympäristö

Demokratia ja johtajuus

Muuttoliikkeet ja rajat

Innovaatiot ja teknologia

Vaalitentissä kysymyksiä esittävät täysistuntosalissa paikalla oleva yleisö, katsojat EU-jäsenmaissa järjestettävissä tilaisuuksissa sosiaalisen median kautta sekä tilaisuuden moderaattorit. Uutuutena luvassa on spotlight-osio, jossa moderaattorit esittävät kullekin ehdokkaalle erityisesti kohdennettuja kysymyksiä.

Moderaattoreina toimivat Martin Řezníček (ČT, Tsekki) ja Annelies Beck (VRT, Belgia).

Vaalitentti pidetään englanniksi ja tulkataan 24 kielelle.

Ehdokkaiden paikat lavalla, kunkin aihealueen ensimmäinen puhuja ja kahdenvälisten kysymysosioiden järjestys arvottiin EBU:n tilaisuudessa torstaina 16.5.

Vasemmalta oikealle luettuna järjestys lavalla on: Ursula von der Leyen, Nicolas Schmit, Terry Reintke, Sandro Gozi, Walter Baier.

Aihealueiden ensimmäiset puhujat ovat: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Ursula von der Leyen, Walter Baier, Terry Reintke.

Spotlight-haastattelujen järjestys on: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Terry Reintke, Ursula von der Leyen, Walter Baier.

Lisätietoa arvontatilaisuudesta on täällä ja tallenne tilaisuudesta täällä.

Kärkiehdokkaiden vaalitentin seuraaminen

Vaalitentti lähetetään 23.5. suorana EbS:n ja EBU:n kautta. Lähetyksiin lisätään puhujien nimet sekä muita graafisia elementtejä. Tämän lisäksi EbS+:n kautta välitetään lähetyksen pelkistetty versio (ei nimiä eikä graafisia elementtejä) uutistuotantoja varten (ei kokonainen suora lähetys).

Suoraa lähetystä tentistä voi seurata myös parlamentin sivustolta (multimediakeskus). Tentti välitetään myös EBU:n jakelualustojen kautta. Tenttiä ei voi itse kuvata täysistuntosalista.

Parlamentin multimediakeskuksessa vaalitentti striimataan myös kansainvälisellä viittomakielellä ja live-tekstityksellä englanniksi. Virallisille EU-kielille tekstitetyt versiot ovat saatavilla pyynnöstä tentin päätyttyä klo 19 CEST mennessä. Jos haluat tallenteen tässä muodossa, lähetä viesti osoitteeseen AVNewsDesk@europarl.europa.eu.

Ehdokkaat saapuvat parlamentille protokollasisäänkäynnin kautta noin klo 12.45, jolloin media voi kuvata heidän saapumisensa ja mahdolliset kommentit. Tentin jälkeen istuntosalin lähellä järjestetään osallistujien tiedotustilaisuuksia. Nämä tapahtumat striimataan livenä EbS:llä ja multimediakeskuksessa. Kuvaajat voivat ottaa valokuvia istuntosalissa ennen tenttiä noin klo 13.45.

Akkreditointi ja pääsy kärkiehdokkaiden vaalitenttiin

Tentin seuraaminen täysistuntosalista edellyttää rekisteröitymistä, jonka määräaika oli torstaina 16.5.

Parlamentin tiloihin tenttipäivänä pääsevät kaikki EU:n toimielinten akkreditoimat tiedotusvälineet ja vuoden voimassa olevan parlamentin mediakortin haltijat. Tilaisuuteen ei tarvitse pyytää erillistä akkreditointia.

Muiden toimittajien on tehtävä akkreditointipyyntö verkossa akkreditointijärjestelmän (JOUREG) kautta. Mikäli toimittajalla on olemassa parlamentin mediakortti, se aktivoidaan automaattisesti, kun akkreditointi hyväksytty rekisteröintiportaalissa. Jos toimittajalla ei ole parlamentin mediakorttia, kortin voi pyytää JOUREG-järjestelmän kautta. Kun pyyntö on hyväksytty, kortin voi noutaa akkreditointikeskuksesta, joka sijaitsee parlamentin edessä (Esplanade Solidarność, toimisto 01F035).

