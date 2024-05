Kaakkois-Suomessa on edelleen enemmän työttömiä kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 14674 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on 1210 henkilöä (+9 %) suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 11,7 prosenttia. Kymenlaaksossa osuus oli 11,6 ja Etelä-Karjalassa 11,7 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuussa 10,3 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,8 %) ja matalin Taipalsaarella (8,3 %). Työttömyysasteet vaihtelevat kunnittain melko paljon, mutta suurimmassa osassa Kaakkois-Suomen kuntia työttömyysaste on korkeampi kuin valtakunnallisesti.

Työttömistä työnhakijoista Kaakkois-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 1586 eli 11 prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä nousi vuodentakaisesta 30 prosentilla. Maaliskuuhun verrattuna lomautettuja oli 27 prosenttia vähemmän.

Nuorisotyöttömyyden nousu jatkuu kaikissa seutukunnissa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Kaakkois-Suomessa vuodentakaista 23 prosenttia enemmän. Jo viime kesästä asti nuorten työttömien määrä on noussut suhteessa enemmän kuin kaikkien työttömien määrä. Yli 50-vuotiaita oli Kaakkois-Suomessa työttömänä huhtikuussa vain 0,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Vuodentakaisesta nousua on 12 prosenttia. Kaikista kaakon työttömistä pitkäaikaistyöttömiä on 29 prosenttia. Osuus on pienempi kuin valtakunnallisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi kaikissa kaakon seutukunnissa, määrällisesti eniten Kouvolan ja suhteellisesti eniten Imatran seudulla.

Työttömien määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa ja valtaosassa kuntia – määrällisesti eniten Lappeenrannassa (+342 henkilöä). Suhteellisesti nousu oli suurinta Lemillä (+25 %). Isommista kaupungeista suhteellinen työttömyys lisääntyi eniten Imatralla (+16 %). Työttömien määrä laski Luumäellä, Virolahdella, Taipalsaarella ja Rautjärvellä.

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista oli huhtikuun lopussa ulkomaiden kansalaisia 1635 henkilöä. Ulkomaalaisten osuus kaikista työttömistä oli Kaakkois-Suomessa 11 prosenttia. Alueen ulkomaalaisista työnhakijoista oli EU-maiden kansalaisia 253.

Työttömien määrä nousi Kaakkois-Suomessa viime vuoden huhtikuuhun verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä, määrällisesti eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä. Myös ammatteihin luokittelemattomien työttömyys kasvoi paljon.

Työttömien määrä laski Kaakkois-Suomessa edellisvuoteen verrattuna alemman perusasteen ja erikoisammattikoulutusasteen suorittaneilla. Kaikilla muilla koulutusasteilla työttömien määrä nousi. Korkeakoulutettujen työttömien määrä nousi vuodentakaisesta melko selvästi: alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla 21 %, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla 29 % ja tutkijakoulutetuilla 54 %.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät selvästi

Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 1506 uutta työpaikkaa. Paikkoja oli 33 prosenttia vähemmän (-741 kpl) kuin vuosi sitten. Työpaikkojen määrä väheni kaikissa seutukunnissa, eniten Kouvolan seudulla.

Kaakon uusista avoimista työpaikoista 70 prosenttia oli yrityksissä. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 51 prosentissa uusista työpaikoista.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni suhteellisesti eniten sotilaiden, muiden työntekijöiden ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmissä. Määrällisesti eniten vähenivät muille työntekijöille sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille ilmoitetut paikat.

Eniten uusia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, sairaanhoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Palveluissa vähemmän henkilöitä kuin vuosi sitten

Huhtikuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6169 henkilöä (-6 %). Aktivointiaste oli 29,6 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli huhtikuussa vajaat 21000. Määrä on noin 800 henkilöä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjen määrä väheni vuodentakaiseen verrattuna hieman. Enemmistö työllistetyistä oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2558 henkilöä. Palveluista kuntouttavan työtoiminnan, työvoimakoulutusten ja työ- ja koulutuskokeiluiden osallistujamäärät nousivat. Muiden palveluiden osallistujamäärät laskivat.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.