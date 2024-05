Yliopistokollegion puheenjohtajaksi professori Tommi Kärkkäinen

Informaatioteknologian tiedekunnan professori Tommi Kärkkäisen tutkimustoiminta liittyy muun muassa tekoälyyn, koneoppimiseen, oppimisanalytiikkaan, aivotutkimukseen sekä nanotieteisiin. Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston professorina vuodesta 2002 alkaen. Kärkkäinen on tehnyt yhteistutkimusta ja julkaissut yhdessä kaikista Jyväskylän kuudesta eri tiedekunnasta tulevien tutkijoiden kanssa. Hänellä on sekä Jyväskylän yliopiston eri yksiköiden johtotehtävistä että yliopistokollegiosta pitkäaikainen kokemus.

Jyväskylän yliopiston yliopistokollegiossa on 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa professoreita, 10 opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä sekä 10 opiskelijoita.

Yliopistokollegio päättää mm. yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta, valitsee yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Kollegio on myös yliopistoyhteisön ääni yliopiston johdon suuntaan.

Nykyisen Jyväskylän yliopiston yliopistokollegion toimikausi on 1.1.2022-31.12.2025.

Lisätietoja:

Kollegion puheenjohtaja (15.8.2024 alkaen) Tommi Kärkkäinen, puh. 040 805 4896, tommi.karkkainen@jyu.fi

Kollegion sihteeri Markus Kumara, puh. 050 471 0958, markus.m.kumara@jyu.fi