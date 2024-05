Siikajoenkylän terveysaseman ja Yli-Iin sekä Kuivaniemen hyvinvointipisteiden toiminta lakkaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta 20.11.2023. Ohjelmaan liittyvä päätöksenteko on käynnissä ja Siikajoenkylän, Yli-Iin ja Kuivaniemen toimipisteisiin liittyvät viranhaltijapäätökset on tehty. Siikajoenkylän osalta muutokset astuvat voimaan 1.6.2024 ja Yli-Iin ja Kuivaniemen osalta 1.8.2024. Yli-Iin ja Kuivaniemen hyvinvointipisteet ovat suljettuna myös kesän ajan kesälomien takia.

– Siikajoenkylän, Yli-Iin ja Kuivaniemen toimipisteiden palvelut voidaan jatkossa tuottaa muiden toimipisteiden palveluina, digitaalisina palveluina tai liikkuvina palveluina. Digitaalinen sote-keskus on jo käytössä Siikajoen ja Yli-Iin asukkaille. Palvelu laajenee Iihin vuoden 2024 aikana, kertoo terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi.

Siikajoenkylän terveysaseman palveluja tarjotaan jatkossa muun muassa Raahessa ja Ruukissa

Siikajoenkylän terveysaseman toiminta lakkaa 1.6.2024. Siikajoenkylän terveysasemalla on ollut osa-aikainen sairaanhoitajan vastaanotto, näytteenotto, hammashoitolan palveluja sekä lastenneuvolapalvelut.

Kesälomien takia asiakkaita palvellaan vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon osalta Raahen terveyskeskuksessa, ja sen jälkeen asiakkaat voivat valita, asioivatko he Raahessa vai Ruukissa.

Koululaisten hammastarkastukset tehdään jatkossa Gumeruksen koululla liikkuvan hammashoidon palveluina. Käytössä on kannettava hoitotuoli.

Gumeruksen koululla tarjotaan jatkossa myös lastenneuvolan palvelut. Asiakkaat varaavat ajan normaaliin tapaan Siikajoenkylän lastenneuvolan puhelinnumerosta, ja he saavat puhelun aikana tiedon vastaanoton paikasta. Sosiaalipalvelut järjestetään Siikajoenkylällä tarpeen mukaan liikkuvina palveluina.

Yli-Iin hyvinvointipisteen palvelut tarjotaan jatkossa Kiimingissä

Yli-Iin hyvinvointipisteen toiminta lakkaa 1.8.2024. Yli-Iin toiminta on ollut osa Kiimingin hyvinvointikeskuksen toimintaa. Jatkossa asiakkaat voivat valita, missä he haluavat palvelua. Lähimpänä Yli-Iitä on Kiimingin hyvinvointikeskus.

Yli-Iin osalta kartoitetaan neuvolapalvelujen järjestämistä tarvittaessa kouluterveydenhuollon tiloissa. Asiakkaat saavat neuvolan palveluja myös Kiimingin hyvinvointikeskuksessa. Lapsiperheet, nuoret ja aikuiset saavat sosiaalipalveluja Kiimingin hyvinvointikeskuksessa. Tarvittaessa työntekijät jalkautuvat Yli-Iin alueelle asiakas- ja verkostotapaamisiin.

Suun terveydenhuollon palvelut saa entiseen tapaan Kiimingin hyvinvointikeskuksesta.

Kuivaniemen hyvinvointipisteen palvelut tarjotaan jatkossa Iissä

Kuivaniemen hyvinvointipisteen toiminta lakkaa 1.8.2024. Kuivaniemen toiminta on ollut osa Iin terveysaseman toimintaa. Kuivaniemellä on ollut sairaanhoitajan vastaanotto ja neuvolapalveluja. Neuvolapalvelujen toiminta lakkaa 1.7. Kuivaniemen osalta kartoitetaan neuvolapalvelujen järjestämistä tarvittaessa kouluterveydenhuollon tiloissa.

Jatkossa asiakkaat voivat valita, missä he haluavat palvelua. Lähimpänä Kuivaniemeä on Iin terveysasema.

Suun terveydenhuollon palvelut saa entiseen tapaan Iin terveysasemalta.

Digitaalinen sote-keskus palvelee Siikajoen ja Yli-Iin asukkaita – palvelu käyttöön Iin asukkaille loppuvuodesta 2024

Pohteen Digitaalinen sote-keskus on avoinna Siikajoen ja Yli-Iin asukkaille. Iihin palvelu laajenee loppuvuoden 2024 aikana.

Digitaalisesta sote-keskuksesta saa yhteyden hoitajaan ja lääkäriin Pohteen verkkosivujen kautta, ja se palvelee asukkaita myös virka-aikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Asiakas voi keskustella chatissa sairaanhoitajan vastaanotolla, ja tarvittaessa hän saa ajan lääkärin tai muun ammattilaisen videovastaanotolle.

Digitaalisen sote-keskuksen mielenterveys-chatissa voi keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, saada arvion hoidon tarpeesta ja tarvittaessa ajan videovastaanotolle. Mielenterveys-chat on avoinna tällä hetkellä Yli-Iissä. Se aukeaa Siikajoen asukkaille 27. toukokuuta ja Iin asukkaille loppuvuoden 2024 aikana.

Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee chat-ikkunan kautta Pohteen verkkosivuilta.

Palvelujen yhteystiedot

Siikajoki

Raahen terveyskeskus puh. 08 669 2600 maanantaista torstaihin kello 8-16, perjantaisin kello 8-15. (1.6.–28.7. vain kiireellinen hoito, 29.7. alkaen kiireellinen ja kiireetön hoito)

Ruukin terveysasema puh. 08 669 2603 maanantaista torstaihin kello 8-16, perjantaisin kello 8-15. (29.7. alkaen kiireellinen ja kiireetön hoito)

Raahen hammashoitola puh. 08 669 2610 maanantaista torstaihin kello 8–15, perjantaisin kello 8–13. Päivystävän hammaslääkärin tavoittaa perjantaisin kello 13–15 soittamalla hammashoitolaan. (1.6.–4.8. vain kiireellinen hammashoito, 5.8. alkaen kiireellinen ja kiireetön hammashoito)

Ruukin hammashoitola puh. 08 669 2611 maanantaista torstaihin kello 8-15, perjantaisin kello 8-13. (5.8. alkaen kiireellinen ja kiireetön hammashoito)

Siikajoenkylän lastenneuvola puh. 040 135 7949 keskiviikkoisin kello 12–13. (Suljettu 24.6.–11.8. Asiakkaat hoidetaan Ruukin neuvolassa 24.6.–14.7. ja 22.7.–11.8. ja Raahen neuvolassa 15.–21.7. Siikajoenkylän neuvolan puhelinpalvelu toimii 12.8. alkaen normaalisti.)

Ruukin lastenneuvola puh. 044 439 4634 maanantaista perjantaihin kello 12–13.

Raahen neuvola puh. 040 135 8570 maanantaista perjantaihin kello 8–11.30.

Digitaalinen sote-keskus on avoinna Pohteen verkkosivuilla maanantaista perjantaihin kello 7–21, viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 8–18. Mielenterveys-chat ja videovastaanotto ovat avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–20. Lisätietoja digitaalisesta sote-keskuksesta.

Yli-Ii

Kiimingin hyvinvointikeskus puh. 08 669 2039 maanantaista torstaihin kello 8–16, perjantaisin kello 8–15. (3.–30.6. kiireellinen ja kiireetön hoito, 1.7.–4.8. vain kiireetön hoito. 1.7.–4.8. kiireellinen hoito ilman ajanvarausta Tuiran hyvinvointikeskuksessa, Kangastie 12, maanantaista torstaihin kello 8–16, perjantaisin kello 8–15. Kiimingissä normaali toiminta 5.8. alkaen.)

Kiimingin neuvola puh. 08 669 2038 maanantaista torstaihin kello 8–15.45, perjantaisin klo 8–14.45.

Digitaalinen sote-keskus on avoinna Pohteen verkkosivuilla maanantaista perjantaihin kello 7–21, viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 8–18. Mielenterveys-chat ja videovastaanotto ovat avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–20. Lisätietoja digitaalisesta sote-keskuksesta.

Kuivaniemi

Iin terveysasema puh. 08 669 2750 maanantaista torstaihin kello 8–16, perjantaisin kello 8–15.

Iin lastenneuvola puh. 040 188 2890 maanantaista perjantaihin kello 8–9.

Iin äitiys- ja ehkäisyneuvola puh. 050 310 6959 ja 050 310 6961 maanantaista perjantaihin klo 8–9.