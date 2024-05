Sähkön kilpailutus yleistyy Suomessa ja Pohjoismaissa

Kiinteähintainen sopimussakko sähkösopimuksen purkamisesta jäämässä historiaan 15.5.2024 06:07:00 EEST | Tiedote

VertaaEnsin.fi-vertailupalvelun selvityksen mukaan suurin osa sähkönmyyjistä on luopunut kiinteähintaisista sopimussakoista. Käytänteet ja sopimussakkojen laskutavat vaihtelevat huomattavasti. Tämä on osoitus merkittävästä muutoksesta, joka on tapahtunut sähkömarkkinoilla energiakriisin aikana. Neljä yhtiötä tarjoaa vaihtoturvaa tai -takuuta, jolla määräaikaisen sähkösopimuksen voi vaihtaa hinnan laskiessa.