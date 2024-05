Pääekonomisti: Työttömyyden nousu on enenevässä määrin muodostumassa ongelmaksi

”Luvut vahvistavat kuvaa siitä, että työttömyyden nousu on enenevässä määrin muodostumassa ongelmaksi. Samalla työmarkkinoille on silti onnistuttu saamaan lisää työvoimaa, mikä on pitänyt työllisyyttä siedettävällä tasolla laskusuhdanteesta huolimatta. Yksi Suomen talouden harvoista valopilkuista on ollut korkea työperäisen maahanmuuton taso, mikä on tukenut työvoiman kasvua ja auttanut välttämään isompaa katastrofia työttömyyden lisääntymisestä huolimatta”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 17 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille jatkoi laskussa ja päätyi 77,1 prosenttiin.

”Työmarkkinoilla on erikoinen tilanne, jossa työllisyysaste pysyy korkealla, vaikka työttömyys nousee rajusti. Osittain on kyse siitä, että työttömyys on juuri nyt vahvasti sukupuolittunutta. Työttömät tulevat suhdanneherkiltä miesvaltaisilta toimialoilta, kuten rakentamisesta ja teollisuudesta. Sen sijaan palvelualoilla ja julkisella sektorilla tilanne on edelleen melko normaali”, arvio Appelqvist.

Huhtikuussa miesten työttömyysaste oli 10,6 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli selvästi alhaisempi eli 7,7 prosenttia.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuussa 56 100 eli 18 300 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömiä oli 92 300, mikä on 7 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ei ole alentunut enää yli 1,5 vuoteen, vaan on jämähtänyt sitkeästi korkealle tasolle.

”Korkealle nouseva työttömyys on aina iso ongelma. Työttömyys sulaa Suomessa yleensä varsin hitaasti. Eli kun työttömyysaste kerran pääsee kohoamaan, ovat vaikutukset pitkäkestoisia. Samalla kasvaa riski siitä, että ihmiset syrjäytyvät kokonaan työmarkkinoilta”, sanoo Appelqvist.