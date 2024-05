Ajosimulaattorit uudistivat metrojunan- ja raitiovaununkuljettajien koulutuksen

Kaupunkiliikenteen ajosimulaattorit monipuolistivat ja helpottivat kuljettajakoulutusta, sillä niillä voi ajaa kaikkina vuorokauden aikoina. Ajoharjoittelu ei ole riippuvainen vaunukalustosta, ja toisaalta harjoittelu ei sido kalustoa koulutuskäyttöön.

Olemme saaneet positiivista palautetta ajosimulaattorien käytöstä ajoharjoittelussa. Simulaattorit ovat hyvä lisä koulutukseen. Kuljettajaoppilailla on matalampi kynnys siirtyä ajamaan oikealla vaunulla, kun koulutuksen alussa on opiskeltu perustaidot simulaattorilla. Simulaattoreita käytetään myös koulutettujen, linjaliikenteessä ajavien kuljettajien kertauskoulutuksissa, kertoo Kaupunkiliikenteen liikennehenkilökunnan päällikkö Pasi Singh.





Ennen kuin ajosimulaattorit saatiin täydentämään koulutusta, kaikki ajoharjoittelut tehtiin linjaliikennekalustolla metro- ja raitiotieverkostossa. Se sitoi kalustoa, ja ajoharjoittelua jouduttiin tekemään ilta- ja yöaikaan. Nykyään ajoharjoittelusta noin 20 prosenttia tehdään simulaattoreilla.

Kuljettajakoulutus monipuolistui

Ajosimulaattorit ovat monipuolistaneet kuljettajakoulutusta, sillä niillä voidaan harjoitella tilanteita, joita ei ole mahdollista harjoitella linjaliikenteessä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi raitiovaunun tai metrojunan vikaantumiset ja pakkojarrutukset. Raitiovaunusimulaattorilla harjoitellaan ennakoivaa ajoa esimerkiksi tilanteissa, joissa vaunun eteen ajaa yllättäen auto.

Simulaattoreilla voidaan myös harjoitella tilanteita, joita ei välttämättä ilmene ajoharjoitteluympäristössä, kuten ajoa lehtikelillä tai lumisissa olosuhteissa.

Ajosimulaattoreilla harjoittelu on energiatehokasta, sillä simulaattori kuluttaa vähemmän sähköä kuin oikealla kalustolla ajaminen. Energiatehokasta ajamistakin on mahdollista harjoitella simulaattorilla: metrosimulaattoreissa, kuten aidoissakin metrojunissa, on DAS-järjestelmä (Driver Advisory System), jolla energiaa säästävää ajoa harjoitellaan.

Ajosimulaattorit sijaitsevat Hakaniemen metroaseman yhteydessä moderneissa ja uudenaikaisissa kuljettajakoulutustiloissa. Simulaattoritilassa on neljä ohjaamoa ja kouluttajan pöytä. Ohjaamoissa on istuin, ohjauspöytä ja monitori, joka näyttää autenttista kuvaa liikenteestä. Simulaattorit on Kaupunkiliikenteelle toimittanut espanjalainen Lander Simulation and Training Solutions S.A.



Uusia kuljettajia koulutetaan tänä vuonna



Kaupunkiliikenne kouluttaa tänä vuonna usealla kurssilla uusia metrojunan- ja raitiovaununkuljettajia. Metrojunankuljettajakursseilta on valmistunut ja valmistuu tämän vuoden aikana kaikkiaan 44 uutta kuljettajaa ja raitiovaununkuljettajia yhteensä 192.

Uusia kuljettajia tarvitaan muun muassa uudelle raitiolinjalle Kalasatamasta Pasilaan ja pikaraitiolinja 15:lle sen vuorovälin tihentyessä.