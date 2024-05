Innovation Home vauhdittaa kasvustrategiaansa – Kovanen Capital enemmistöomistajaksi

Kovanen Capital on kuulunut Innovation Homen omistajiin vuodesta 2021. Omistusjärjestely tuli ajankohtaiseksi Petra Erätuli-Kolan jätettyä aiemmin tehtävänsä yrityksessä. Kovanen Capital näki pääomasijoittajana tärkeäksi selkeyttää omistajarakennetta ja keskittyä vauhdittamaan kasvua. Innovation Homen kasvunäkymät ovat vahvat. Innovation Home tarjoaa eri kokoisille yrityksille ja toimijoille innovatiivisia yhteiskäyttötiloja ja niissä palveluita, jotka tukevat työskentelyä ja yhteisöllisyyttä.

Omistusjärjestelyt tuovat mukanaan muutoksia avainrooleihin. Innovation Homen yhtiökokous on valinnut uuden hallituksen, joka tulee luotsaamaan kasvua entistä aktiivisemmassa roolissa. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Tuomas Helle ja jäseniksi Eeva Kovanen, Panu Luukka, Katja Kojo ja Heikki Kovanen.

Katja Kojo, toinen yrityksen perustajista, on samalla jättänyt yhtiön toimitusjohtajuuden ja keskittyy jatkossa yhtiön kehittämiseen hallituksen jäsenen roolissa. Hallitus on aloittanut uuden toimitusjohtajan etsimisen luotsaamaan yhtiötä seuraavaan kasvuvaiheeseen. Innovation Homen vt. toimitusjohtajana toimii operatiivinen johtaja Tommi Aaltonen.

Omistusjärjestelyiden tarkoituksena on keskittää resurssit yrityksen kehittämiseen ja kasvuun tilanteessa, jossa markkina elää muutoksessa. Hybridityöskentely on tullut jäädäkseen ja houkuttelevat ja tehokkaat työtilat sekä työhyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat nykyään keskeisiä asioita kaiken kokoisille yrityksille. Innovation Home vastaa tähän lisääntyneeseen markkinatarpeeseen.