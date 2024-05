Duunitori vahvistaa asemaansa Ruotsissa – ostaa johtavan työnantajabränditoimiston Keeparon

Duunitori ostaa ruotsalaisen työnantajabrändeihin erikoistuneen Keeparon koko osakekannan. Kaupan tavoitteena on tukea Duunitorin asiakkaiden kasvua tilanteessa, jossa kilpailu osaajista on kovaa.

Keeparon avainhenkilöt Lisa Hasselström ja Amar Singh sekä muut henkilöstöosakkaat sijoittavat Duunitoriin, ja heistä tulee kaupan myötä Duunitorin osakkaita. Jatkossa yhdistynyt yhtiö toimii Ruotsissa brändeillä Keeparo ja Jobbland. Kauppahintaa ei julkisteta.

”Duunitorin tavoitteena on olla vuoteen 2028 mennessä Pohjoismaiden johtava rekrytointimarkkinointiyritys. Tämä yrityskauppa vie meidät askeleen lähemmäs tavoitettamme. Kaupan myötä voimme tarjota pohjoismaisille asiakkaillemme entistä parempaa palvelua, sillä Keeparolla ja Duunitorilla on toisiaan täydentävää osaamista”, kertoo Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

”Yhdistämällä voimamme pystymme tarjoamaan kansainvälistä työnantajabrändäystä, somea hyödyntävää rekrymarkkinointia sekä markkinapaikan, jota käyttävät miljoonat työnhakijat. Näin asiakkaamme tavoittavat huippuosaajat entistä tehokkaammin.”

Keeparolla on laaja ja kansainvälinen asiakaskunta

Keeparo on vuonna 2010 perustettu työnantajabrändeihin erikoistunut bränditoimisto. Keeparon kansainväliseen ja laajaan asiakaskuntaan lukeutuvat muun muassa Hitachi Energy, Fortum ja Ruotsin puolustusvoimat. Yhtiössä työskentelee hieman yli 40 työntekijää, ja sen toimisto sijaitsee Tukholmassa. Vuonna 2023 päättyneellä tilikaudella Keeparon liikevaihto oli yli 90 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Keeparon toimitusjohtaja Lisa Hasselström iloitsee kaupan tuomista uusista mahdollisuuksista.

”Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään. Tämän kaupan myötä pystymme auttamaan entistä useampia työnantajia. Voimme myös investoida tulevaan kasvuun ja laajentua uusille maantieteellisille alueille, mikä on meille luonnollinen seuraava askel.”

Osaajien houkutteluun käytettävien palvelujen tarve kasvaa Pohjoismaissa

Duunitori ja Keeparo haluavat uudistaa työnantajabrändejä ja rekrytointimarkkinointia. Yhteinen tavoite oli merkittävä syy sille, miksi Duunitori halusi ostaa Keeparon.

”Ruotsi on edelläkävijä työnantajabrändien rakentamisessa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä rekrytointimarkkinoinnissa, ja Keeparo on alansa paras toimija. Olemme vaikuttuneita Keeparon kulttuurista ja siitä kilpailuedusta, jonka yritys on rakentanut Ruotsin markkinoilla”, Grönholm kertoo.

Työvoimapulan takia tarve palveluille, joiden avulla työnantajat tavoittavat osaajat, on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen kaikissa Pohjoismaissa.

”Markkinat kasvavat, ja niin kasvaa myös ymmärrys työnantajabrändäyksen merkityksestä. Koska markkinoilla on pulaa osaajista, on selvää, että yritykset tarvitsevat tehokasta työnantajabrändistrategiaa turvatakseen toimintansa jatkossa”, Hasselström toteaa.

Kaupan myötä Duunitori Groupin yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 25 miljoonaa euroa vuonna 2023 päättyneellä tilikaudella. Duunitori Groupin henkilöstömäärä kasvaa nyt noin 140 työntekijään.

Duunitori Group:

Duunitori Group on Suomen johtava rekrytoinnin markkinapaikka, jossa työnantajat ja osaajat kohtaavat. Työnantajille Duunitori tarjoaa rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen palveluita. Vuonna 2009 perustettu Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu, jonka palvelussa vieraillaan vuositasolla yli 50 miljoonaa kertaa. Duunitori toimii nykyisin Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Vuonna 2022 pääomasijoittaja Intera Partners tuli enemmistöomistajaksi vauhdittamaan Duunitorin kansainvälistymistä. Keeparo-kaupan myötä Duunitori Groupista tulee yksi Pohjoismaiden johtavista rekrytointimarkkinointiyrityksistä.

Keeparo:

Keeparo on Ruotsin johtava työnantajabränditoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia, datalähtöisiä ratkaisuja rekrytointien tueksi. Vuonna 2010 perustettu Keeparo oli Ruotsissa ensimmäinen toimija, joka vei rekrytointimarkkinoinnin sosiaaliseen ja digitaaliseen mediaan. Nykyään Keeparo tarjoaa automatisoituja ratkaisuja, jotka auttavat organisaatioita houkuttelemaan ja sitouttamaan osaajia. Keeparolla on tällä hetkellä hieman yli 40 työntekijää.