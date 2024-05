Suolistosyövän riski kasvaa Suomessa etenkin alle 50-vuotiailla

Suolistosyövät ovat rinta- ja eturauhassyövän jälkeen suomalaisten kolmanneksi yleisin syöpä. Tällä hetkellä uusia paksu- ja peräsuolisyöpiä löydetään vuosittain noin 4 000. Suolistosyöpien määrät ovat kuitenkin kasvussa. Ennusteiden mukaan vuonna 2040 tapauksia todetaan jo yli 5 000.



- Suolistosyöpä yleistyy etenkin alle 50-vuotiailla. Alle 50-vuotiaiden syöpävaara on kasvanut 2000-luvulla 40 prosenttia. Sitä vanhemmilla syöpävaara on kasvanut 20 prosenttia, kertoo Suomen Syöpärekisterin tutkimuspäällikkö Karri Seppä.

Enemmän kuituja, vähemmän punaista lihaa

Suolistosyövän ehkäisyssä kulmakiviä ovat liikunta, ylipainon välttäminen ja terveellinen ruokavalio.

Suolistosyövän riskitekijöiksi on tunnistettu runsaasti punaista lihaa ja erityisesti prosessoituja lihavalmisteita ja vähän kasviksia sisältävä ruokavalio. Myös alkoholi lisää suolistosyövän riskiä. Puolestaan runsaasti kuituja ja täysjyväviljaa sisältävä ruokavalio alentaa riskiä sairastua suolistosyöpään.

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio auttaa siis syövänkin ehkäisyssä. Suomalaisten kuidun saannissa on parantamisen varaa ja punaisen lihan ja lihavalmisteiden käyttöä tulisi vähentää.

Ruokavaliotaan voi muuttaa yksinkertaisilla arjen valinnoilla myös kesällä

Kesä voi vaikuttaa ruokatottumuksiin. Loma ja lämmin sää muuttavat elämänrytmiä ja ruokavaliota, ja samallla alkoholinkäyttö voi lisääntyä. Syöpäjärjestöjen erityisasiantuntija Taija Puranen kertoo, kuinka myös kesällä voi syödä maukkaasti painottaen kuitupitoisia ja kohtuudella lihaa sisältäviä ruokia.

- Kesästä ja hyvästä ruoasta voi nauttia hyvällä omallatunnolla, sillä ruokavalion kokonaisuus ratkaisee. Tiukat dieetit kannattaa unohtaa ja keskittyä monipuoliseen ja värikkääseen ruokavalioon. Terveellinen ruokavalio on myös maukasta.

Hyvä tapa varmistaa kuidun saanti on valita aina täysjyvätuotteita. Vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja tulisi syödä vähintään puoli kiloa päivässä, mieluummin enemmän.



- Pelkillä salaatinlehdillä suositus ei toteudu, vaan kasvikset ja juurekset kannattaa ottaa osaksi päivittäistä ruoanlaittoa. Kesäloma voi olla hyvä aika kokeilla uusia reseptejä ja lisätä värikkäitä kasviksia ruokavalioon, kun kotimaisia kasviksia ja marjoja on saatavilla. Kesälomahaaste voisikin olla: nauti vähintään viittä väriä päivässä, Puranen suosittelee.



Myös kesällä on tärkeää muistaa lihan ja alkoholin kohtuukäyttö. Pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan punaisen lihan käyttöä tulisi rajoittaa enintään 350 grammaan viikossa. Puranen suosittelee kokeilemaan lihan sijaan terveellisempiä vaihtoehtoja, kuten kalaa ja erilaisia kasviproteiininlähteitä.

