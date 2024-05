Espoo kaavoittaa Träskändan kartanoalueen kaupunkilaisten käyttöön

Kaava-alue kattaa koko kartanopuiston alueen Glimsinjoen molemmin puolin. Koko alue aivan pohjoisinta nurkkaa lukuun ottamatta on luonnonsuojelualuetta. Kaavoituksen keskiössä on joen pohjoispuolinen alue, jossa pääosa rakennuksista sijaitsee. Selvityksiä laajennetaan myös joen eteläpuoliselle alueelle, jotta mahdolliset vaikutukset voidaan päivittää kaavamääräyksiin. Tarkoituksena on kunnostaa kartanoaluetta ja sen rakennuksia, jotta ne pääsevät ansaitsemaansa käyttöön kaikille avoimena ja viihtyisänä virkistysalueena.

Träskändan historiallinen kartanoalue sijaitsee Espoon Pitkäjärven lounaispäässä, Glimsinjoen ja suuren Rantatien varrella. Alueella sijaitsee useita rakennuksia kuten kaksikerroksinen klassistinen päärakennus 1920-luvulta. Puistorakennuksia ovat muun muassa arkkitehti C.L. Engelin suunnittelemat uusgoottilainen viljamakasiini sekä avoin klassistinen pyörötemppeli 1820-luvulta.

Kartanoalue siirtyi Espoon kaupungin omistukseen 1920-luvulla, jolloin rakennuksesta tehtiin hoivakoti. Toiminta jatkui vuoteen 2005, minkä jälkeen päärakennus on ollut tyhjillään lähes 20 vuotta. Kesällä 2023 valmistuneissa korjauksissa kunnostettiin kartanon päärakennuksen julkisivut ja vesikatto.

Kaava mahdollistaa kartanoalueen rakennuksille laajemmat toimintaedellytykset

Uuden asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Träskändan kartanon alueen olemassa olevissa rakennuksissa palvelutoimintaa, joka voi olla esimerkiksi majoitus-, ravintola-, kokoontumis-, koulutus-, liikunta- tai virkistyspalvelua. Alueen suurin rakennus on päärakennuksen läheisyyteen 1950-luvulla rakennettu vanha kunnalliskoti eli Aurorakoti. Siinä toimii nykyään alueen pienyrittäjiä ja taiteilijoita, jotka voivat jatkaa tiloissa toistaiseksi.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on myöntänyt suunnitteluvarauksen Chene Hotel Oy:lle 5.2.2024. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen rakennuksia ja kartanopuistoa.

Träskändan kartanopuistossa kohtaavat historia ja monimuotoinen luonto

Kartanopuisto on valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö ja yksi Espoon vanhimmista luonnonsuojelualueista. Kartanopuisto on suosittu ulkoilualue ja tärkeä lähiympäristö alueen asukkaille. Kartanon laaja puistoalue koostuu kolmesta osasta: maisemapuistosta, puistometsästä ja luonnonmetsästä, joka on puiston luonnontilaisin osa. Kartanon puutarha- ja puistoalueet tulevat jatkossakin säilymään kaikille avoimena tilana.

Asemakaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella, joka kuulutetaan vireille 22.5.2024. OAS tulee nähtäville 27.5.-25.6.2024. Träskändassa järjestetään kaavakävely 10.6.2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen alkaa kaavaehdotuksen valmistelu. Kaavaehdotus tulee vuoden 2025 aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaupunkisuunnittelukeskus tiedottaa nähtävilläolosta kaavakuulutuksella, kaavan verkkosivulla ja kirjeitse lähinaapureille.

Lisätietoja:

Juha Miettinen, asemakaavainsinööri, kaupunkisuunnittelukeskus, puh. 040 508 9198, juha.miettinen@espoo.fi