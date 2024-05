Haalin silta uusitaan Salossa maantiellä 2407

Siltapaikka sijaitsee Salossa, jossa maantie 2407 ylittää Kuusjoen. Uusi silta korvaa nykyisen vuonna 1938 valmistuneen sillan. Nykyinen silta on puupaalutetuille kivisille maatuille perustettu teräspalkkisilta, jossa on puukansi. Silta on huonokuntoinen, ja etenkin sillan puukansi vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja korjausta.

Uusi silta on teräsbetoninen ulokelaattasilta. Silta perustetaan lyöntipaaluille, joita on kaksi kappaletta kummallakin tukilinjalla sillan päissä. Uusi silta ei ole enää puukantinen, ja sillan hyödyllinen leveys kasvaa reilusta seitsemästä metristä 8,5 metriin.

Rakennustöiden ajaksi siltatyömaan länsipuolelle rakennetaan kiertotie ja varasilta, joille liikenne ohjataan. Kiertotie on sillan kohdalla yksikaistainen ja liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Varasilta on tyypiltään Acrow-kalustosilta, joka rakennetaan teräsbetonisten lyöntipaalujen varaan. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 30 km/h. Varasillan hyödyllinen leveys on 4,13 metriä ja leveys kaiteisiin on hieman suurempi, n. 4,5 metriä. Myös jalankulku- ja pyöräilyliikenne kulkee varasillan kautta.

Hankkeen työt aloitetaan viikolla 22, jolloin aloitetaan kiertotien ja varasillan rakentaminen. Liikenne siirtyy varasillalle elokuun aikana, jonka jälkeen aloitetaan vanhan Haalin sillan purku ja uuden rakentaminen. Alustavan aikataulun mukaisesti uusi silta valetaan vuoden 2024 aikana ja vuonna 2025 toteutetaan sillan pintarakenteet ja muut loput rakenteet.

Haalin sillan sijainti kartalla (Google Maps)

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.

LISÄTIETOJA

Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843

Tehan Oy: Työmaapäällikkö Jarno Koivula, p. 040 150 3926