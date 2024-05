Katajanokalle avataan Perhetalo Kuutti elokuussa 2024

Perhetalo on turvallinen ajanviettopaikka, jossa kaupunki järjestää monipuolista toimintaa vauva- ja lapsiperheille. Perhetalossa on mahdollisuus tutustua muihin lapsiperheisiin ja lapset saavat leikkiseuraa. Aikuiset ja lapset voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä ohjaajien kanssa. Toiminta on maksutonta ja perustuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Perhetalo Kuutti järjestää toimintaa arkisin klo 9.00–16.00.

Toiminnasta kerrotaan tarkemmin Facebookissa ja Kuutin nettisivuilla (hel.fi-sivustossa), jotka avataan myöhemmin.

Kuutin henkilökunta toivottaa alueen lapsiperheet lämpimästi mukaan Kuutin toimintaan syksyllä 2024.

Kuutin toiminta alkoi Punavuoren Betania-talossa

Kuutti on aiemmin nimeltään Perhetalo Betania. Sen nimi muutettiin Kuutiksi muuton ja uuden merellisen sijainnin myötä. Perhetalo saa uudet tilat, koska Punavuoressa sijaitseva Betania-talo on menossa peruskorjaukseen, ja korjatut tilat osoitetaan kokonaan päiväkotitoiminnan käyttöön.

Uusi sijainti vastaa myös Katajanokan ja Kruununhaan alueen perheiden toiveisiin saada alueelle avointa varhaiskasvatustoimintaa. Punavuoressa jatkaa toimintaansa leikkipuisto Seppä (Sepänkatu 2).