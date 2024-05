Timo Harakka ehdottaa ajankohtaiskeskustelua tekoälystä

- Tekoälyllä on merkittävä vaikutus niin talouteen, työllisyyteen kuin yhteiskuntaamme kokonaisuutena. Siksi on välttämätöntä, että myös eduskunta keskustelee aiheesta, Harakka muistuttaa.

Keskustelualoitteen allekirjoitti 41 edustajaa. Mukana on sekä hallitus- että oppositiopuolueen edustajia. Viime aikoina eduskunnan suuressa salissa on keskusteltu mm. Suomen EU-vaikuttamisesta, suomen kielen asemasta, koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta sekä Ukrainan sodasta.

Tekoälyn nopea kehitys viime vuosina on herättänyt maailmanlaajuisesti suuria toiveita ja syvällisiä huolia. Erityisesti loppuvuonna 2022 julkaistu Chat-GPT osoitti sadoille miljoonille ihmisille konkreettisesti, miten laajat kielimallit muuttavat elämää.



Suomi voi hyödyntää tekoälyä monin tavoin vahvistaakseen innovaatiovetoista kasvua, parantaakseen julkisia palveluita, lisätäkseen yhdenvertaisuutta ja vastatakseen globaaleihin haasteisiin. Samalla on varauduttava merkittäviin, myös kielteisiin, yhteiskunnallisiin muutoksiin, joita tekoäly tuo muassaan.



Ottaen huomioon, miten voimakkaasti tekoäly ja muut murrosteknologiat tulevat vaikuttamaan kansalaisten elämään, yhteiskunnallinen keskustelu on vasta heräämässä ja demokraattisesti valitut päättäjät eivät ole esittäneet ratkaisuja keskeisiin kysymyksiin. Kysymykset liittyvät erityisesti tekoälyn etiikkaan, työelämään ja koulutukseen, innovaatioihin, kestävään kehitykseen ja julkishallintoon.



- Nyt on korkea aika avata näkökulmia ja luoda pohjaa strategisille päätöksille, joita tekoälyn hyödyntäminen ja siihen liittyvien yhteiskunnallisten muutosten hallinta edellyttää, Harakka sanoo.