Kesällä kuntoillaan kilvan portaissa

Valtakunnallisessa kilpailussa kisataan siitä, mitkä EU:n maaseuturahoitusta saaneet kuntoportaat keräävät eniten kävijöitä kesän aikana. Keski-Suomesta kisaan osallistuu kahdet Leader Vesuri-ryhmän rahoittamat portaat, jotka sijaitsevat Jämsässä: Pukinvuoren portaat ja Hallin portaat. Lahjomaton laskuri taltioi ramppaajamäärät kesän kuluessa.

Suomen maaseutuverkoston järjestämä kuntoporraskilpailu alkaa 30.5. ja päättyy 30.9. Kisassa on mukana eri puolilta maata yhteensä 18 kuntoportaat. Ne on rakennettu paikallisissa hankkeissa, joihin on saatu maaseuturahoitusta Leader-ryhmän kautta.

Keski-Suomessa porraskisan pienimuotoinen avajaistapahtuma järjestetään Pukinvuoren kuntoportailla torstaina 30.5. klo 18 ohjatun kuntoporrastreenin merkeissä. Hallin kuntoportailla kisaa tehdään tunnetuksi lauantaina 8.6. klo 14 alkaen Avoimien kylien päivän yhteydessä.

Pukinvuoren portaat tarjoavat paikan lähitreenille

Pukinvuoren kuntoportaat sijaitsevat Vesitorninkadulla Jämsässä, vain kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Niissä on 158 askelmaa, 32 metriä nousua, ja ne on valaistu. Portaita pitkin pääsee Pukinvuoren kuntopolulle, josta voi kiertää alas portaiden juurelle. Puolivälissä nousua on tasanne ja penkki, jossa voi tarvittaessa levähtää.

Kuntoportaat valmistuivat keväällä 2020. Ne rakennutti urheiluseura Kaipolan Vire, joka urakoi portaiden eteen yli 670 talkootuntia. Kaipolan Vireen puheenjohtaja Erja Sanaslahti kertoo, että seura halusi omat lähiportaat, jotta lapsia ja nuoria ei tarvitsisi kuskata kauemmas porrastreeneihin.

– Vire käyttää Pukinvuoren portaita omissa harjoituksissaan muutamia kertoja vuodessa. Kuntoportaat ovat mainio treenipaikka, sillä niissä voi tehdä niin monipuolista harjoitusta: voi kävellä, juosta, loikkia ja treenata esimerkiksi liikkuvuutta ja voimaa, hän toteaa.

Hallin portaiden rakentaminen vahvisti yhteisöllisyyttä

Hallin kuntoportaat sijaitsevat Hallin urheilukeskuksen alueella Jämsässä. Niissä on 87 askelmaa, 14 metriä nousua ja ne on valaistu. Portaat yhdistävät kaksi kuntopolkua, ja niiden läheisyydessä on lisäksi ulkokuntoilulaitteita.

Kuntoportaat valmistuivat kesällä 2020, ja samassa hankkeessa laajennettiin alueella olevaa frisbeegolf-rataa. Hankkeen toteutti Hallin seutu ry, joka aktivoi paikallisia tekemään lähes 900 talkootuntia.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Patronen ja varapuheenjohtaja Osmo Raiskio kertovat, että portaat haluttiin rakentaa urheilukeskuksen läheisyyteen, jotta porrastreeni olisi mahdollisimman helppo yhdistää muuhun kuntoiluun. Myös paikoitustilaa löytyy hyvin.

Patronen toteaa, että kuntoportaiden rakentaminen istui hyvin Hallin seutu ry:lle, jonka tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia.

– Hankkeen suurin merkitys oli yhteisöllisyyden lisääntyminen, hän arvioi.

Hallin kuntoportaita käyttävät sekä itsenäiset liikkujat että erilaiset ryhmät.

– On koettu hyväksi, että portaat eivät ole liian pitkät, joten myös muut kuin urheilijat jaksavat nousta ne läkähtymättä, Osmo Raiskio huomauttaa.

Leader-rahoituksella rakennettu lähes 50 kuntoportaat

EU:n maaseuturahoituksen tuella on rakennettu lähes 50 kuntoportaat eri puolille maata. Keski-Suomesta niitä löytyy yhteensä viidet: kilpailuun osallistuvien kaksien portaiden lisäksi Rautavuoren kuntoportaat Jämsän Koskenpäällä, Liepeen kuntoportaat Laukaan Lievestuoreella sekä Harsunkankaan kuntoportaat Kyyjärvellä.

Leader Vesuri-ryhmän toiminnanjohtaja Raisa Saarilahti-Kulju muistuttaa, että Leader-rahoituksen ytimessä on paikallisuus.

– Rahoituksen tavoitteena on kannustaa maaseudun ihmisiä kehittämään itse omaa asuinympäristöään ja lisäämään sen viihtyisyyttä. Rahoitusta on mahdollista saada monenlaisten liikuntakohteiden rakentamiseen tai kunnostamiseen, hän toteaa.

Kuntoporraskisa on osa Olympiakomitean Toimintakykyinen Suomi -kampanjaa. Kisan toivotaan innostavan ihmisiä liikkumaan sekä yksin että yhdessä. Portaisiin ovat tervetulleita myös ryhmät kuten työyhteisöt, koululuokat, liikuntaseurat ja yhdistykset. Leader-rahoitetut kuntoportaat ovat kaikkien vapaassa käytössä.