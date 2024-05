Lapissa jokien tulvahuiput on saavutettu

Lapissa tulvahuiput on saavutettu lähes kaikilla vesistöillä ja vedenkorkeudet ovat kääntyneet laskuun. Tornionjoen alimmalla osalla Matkakoskella ja Torniossa vedenkorkeus on vielä ollut hitaassa nousussa, ja veden arvioidaan nousevan enää muutamia senttimetrejä. Vedenkorkeus on huipussaan todennäköisesti tänään. Torniossa tulva jäänee noin 30 cm viime kevään tulvaa pienemmäksi. Pellossa viime kevään tulvaan jäi matkaa noin 60 cm ja vahinkorajaan 25 cm.

Ylitorniolla Kainuunkylässä Poikkilahdentie ja Taroniemessä kevyenliikenteen väylä ovat edelleen suljettuina tulvan vuoksi. Tulvavesi on noussut Aavasaksalla Jänkkävainion kohdalla valtatien 21 reunaan ja Kuuroskoskentielle (tie 19631). Lisäksi Ruotsin puolella Aavasaksan ja Matarengin välisellä maantiellä liikennöintiä on rajoitettu tulvan noustua toiselle ajokaistalle. Torniossa Heinijängäntiellä (tie 19538) vesi on noussut tien reunoille.

Muonionjoella ja Tenojoella vedenkorkeudet ovat laskussa, mutta toinen tulvahuippu on mahdollinen kuun vaihteessa, kun tunturialueiden loput lumet sulavat. Muonionjoella Karesuvannossa vedenkorkeus voi nousta nyt saavutetun huipun korkeuteen tai sen yläpuolelle. Tenojoella toinen huippu jäänee ensimmäistä huippua pienemmäksi. Tornionjoella vedenkorkeuden lasku voi hidastua tai kääntyä nousuun Muonionjoen toisen tulvahuipun seurauksena. Tornionjoella toinen tulvahuippu jää kuitenkin selvästi ensimmäistä pienemmäksi.

Ounasjoella ja Kemijoella vedenkorkeudet ovat kääntyneet laskuun. Kittilässä vesi on laskenut, ja Sodankyläntie (Kt 80) on jälleen normaalisti käytössä. Kittilässä tulva kävi hieman korkeammalla kuin viime keväänä. Rovaniemellä vesi on nyt noin puoli metriä korkeammalla kuin keskimääräinen kevättulva. Vedenkorkeus alenee Rovaniemellä nopeasti lähipäivien aikana. Kemijärvellä vedenkorkeus on nyt noin metrin säännöstelyn ylärajasta ja nousee kuun loppuun mennessä tavanomaiseen kesävedenkorkeuteen.

Vältä liikkumista tulva-alueilla ja tulvivilla teillä

Viranomaiset kehottavat välttämään veden peittämällä tiellä ajamista ja tulva-alueella liikkumista. Sadevesi- ja viemärikaivojen kannet ovat saattaneet nousta paikoiltaan tai tien kantavuus on voinut heiketä. Lisäksi jo 15 cm korkea virtaava vesi voi kaataa aikuisen, ja 45–60 cm vesimassa puolestaan kelluttaa autoa.

Ota lisäksi huomioon vesistöjen tavanomaista suuremmat virtausnopeudet. Veneily ja muu liikkuminen tulvavesissä on vaarallista ja veneilystä aiheutuvat aallot voivat aiheuttaa haittaa mm. tilapäisille tulvasuojauksille.

Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla

Seuraa tulvatilanteen kehittymistä ja valmistaudu suojaamaan omaisuutesi tarpeen mukaan. Tulvan suuruudesta riippumatta tulvavaara-alueen kiinteistöillä olisi hyvä olla joka kevät valmius suojata oma omaisuus tarvittaessa. Valmiuteen kuuluu mm. toimien suunnittelu etukäteen, tarvittavien suojausmateriaalien hankinta ja tulvatilanteen kehittymisen seuraaminen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Lisätietoa tulviin varautumisesta vesi.fi-palvelusta sekä Lapin tulvaoppaasta.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 27.5.2024, jonka jälkeen julkaistaan tarvittaessa tiedote.