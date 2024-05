Bestseller-kirjailijan odotettu, eeppinen fantasiasarja salaliitoista ja valtapeleistä alkaa.

Cassandra Clare: Miekkasieppari

Ilmestyy 6.6.2024

Kel on määrätty oppimaan miekkasiepparin, kruununprinssin kaksoisolennon ammatti. Hän ja prinssi ovat kuin veljet, mutta Kel tietää, että hänen kohtalonaan on kuolla prinssin puolesta. Lin taas on yksi harvoista, joilla on vielä maagisia kykyjä, ja hänen on käskystä hoidettava sairaita voimillaan.

Salamurhayritys johtaa Kelin ja Linin Castellanen kaupungin alamaailman vaaralliseen verkkoon. Ylimystöllä ja rikollisilla on samat päämäärät: vauraus, valta ja hedonistiset ilot. Kel ja Lin pääsevät salatun tiedon jäljille – mutta onko tiedonjano riittävä syy suistaa koko valtakunta kaaokseen?

Cassandra Clare on newyorkilainen kirjailija, jonka Varjojen kaupungit -esikoissarjan osat nousivat heti ilmestyttyään New York Timesin bestseller-listalle. Sen jälkeen hän on valloittanut miljoonia lukijoita mitä upeimmilla fantasiasarjoillaan. Cassandra Clare on tehnyt kirjailijayhteistyötä mm. Holly Blackin kanssa. Claren Varjojen kaupungit on jälleen saatavana uusina pokkarilaitoksina ja digiversioina.

Sarjan toinen osa Lumppurikuningas (The Ragpicker King) ilmestyy keväällä 2025.

”Kaikkea, mitä fantasialta kaipaan.” — George R. R. Martin

”Nokkelinta, juonikkainta ja sykähdyttävintä Cassandra Clarea – oikea menestys.” — Holly Black, New York Times -bestsellerkirjailija, Ilman väki -kirjasarjan tekijä

Kirjan on suomentanut Johanna Vainikainen.

Miekkasieppari ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.