SDP:n Tuppurainen: Uusi selvitys paljastaa kokemukset lisääntyneestä antisemitismistä Suomessa

Tuppurainen puhui Ihmisoikeuskeskuksen juutalaisiin kohdistuvaa syrjintää ja viharikollisuutta käsittelevän selvityksen julkistamistilaisuudessa keskiviikkona 22.5. Tutkimuksen mukaan Suomessa asuvat juutalaiset kokevat antisemitismin lisääntyneen viime vuosien aikana. Osa on huolissaan joutumisesta fyysisen hyökkäyksen kohteeksi. Selvityksessä kuultiin yli 300 vastaajaa.

- Otamme nämä kokemukset äärimmäisen vakavasti. Selvityksen myötä meillä on kattavaa dataa, jonka pohjalta voimme toimia. Selvityksestä käy selvästi ilmi, että antisemitismiä on myös Suomessa. Siihen on syytä suhtautua täälläkin vakavasti. Koko eduskunnan ja maan hallituksen on syytä tutustua tutkimukseen ja ryhtyä tarvittaviin toimiin.

- Eduskunnan antisemitismin vastaisen ryhmän kanssa tutustumme suosituksiin huolellisesti. Osa niistä voi hyödyttää myös muita vähemmistöryhmien edustajia. Jatkamme hyvää yhteistyötä antisemitismin kitkemiseksi ja historiallisen tietoisuuden parantamiseksi, Tuppurainen sanoo.

Tuppuraisen mukaan muutama vuosi sitten oli erityisen tärkeä merkitä rajaa sananvapauden käyttämisen ja vihapuheen välille. Tuolloin antisemitistinen vihapuhe oli joukkotuhontapuheiden sijaan usein puettu näennäisiin kysymyksiin ja sellaisiin vihjauksiin, jotka asialle virittyneet kyllä ymmärsivät. Oli tarpeen laittaa piste sananvapauteen puetulle vihalle.

- Niin antisemitistisen kuin rasistisen vihan lietsojat olivat usein samoja ihmisiä. Myös vihan sanat olivat samanlaisia: jos vihapuheessa vaihtoi sanan ”juutalainen” sanaan ”muslimi”, ei puhe muuksi muuttunut. Nyt julkistetussa selvityksessä rinnakkaisuus käy vielä ilmi: enemmistö vastaajista katsoo sekä antisemitismin että muslimivihan lisääntyneen.

Tuppurainen muistuttaa, että vaikka huoli antisemitismistä on ollut pitkään ajankohtainen, se on nähty eurooppalaisissa yhteiskunnissa pikemminkin kuin hitaasti leviävänä taudin oireena.

- Tiedossa on ollut, ettei antisemitismi ole mikään historian jäänne, pelkkä menneisyyden rikosten muistio, pelkkä holokaustin muisto. Tiedossa on ollut, että antisemitistinen vihapuhe on yleistynyt ja tiesimme, että puheista on siirrytty tekoihin.

- Työn kansainvälisesti ja kotimaassa antisemitismin kitkemiseksi on jatkuttava. Rajat ylittävä, vertaileva tutkimus on tärkeää. Samoin tiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle.